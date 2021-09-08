Нестандартное использование ПВХ труб: и каждый обрезок становится нужным

ПВХ трубы отличный материал для моделирования. Легковесные, хорошо поддающиеся обработке, они собираются в любые конструкции. Это позволяет создавать на их основе самые разные вещи.
Иногда трубы дополняют переходами, а бывает и так, что просто комплектуют их обрезки между собой, получая уникальные функциональные изделия. Благодаря тому, что ПВХ отлично переносит холод и перепад температур, использовать трубы можно не только внутри помещения, но и снаружи. Стоит посмотреть, сколько идей реализовано за счет использования ПВХ труб, чтобы оценить этот материал по достоинству.
Изящный журнальный столик с основой из ПВХ труб отлично подходит для стиля лофт
Подставка для ноутбука — элементарно и функционально
Территория детства: когда плескаться разрешается!
Удобный тент для автомобиля
Стильная рамка из остатков труб разного диаметра отличается оригинальностью
А это уже каркас для настоящего домика, использовать его можно как для детских игр, так и в качестве убежища
Подставка для фена с плойкой: просто, удобно, функционально
Потрясающая конструкция для юных любителей водных процедур
Праздничный венок может быть и таким
Система хранения для горячительных напитков
Не стоит удивляться! Для создания этих стильных вазонов также использованы обрезки труб
А это уже держатели для зубных щеток
Всего несколько обрезков — и на внутренней стороне дверцы появилась система хранения
Рамка для мишени — далеко не предел. Разместить на щите можно все, что душа пожелает
А это уже кашпо для цветов
Самодостаточная перегородка из ПВХ позволяет зонировать пространство
Приспособить ПВХ трубы легко и под книжные полки
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