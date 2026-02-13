Что такое «вареный хлопок»

Во время покупки изделий из натуральной ткани в составе можно обнаружить «вареный хлопок». И этот новый термин все чаще стал мелькать на этикетках. Звучит максимально странно. Ткань варили? В каком растворе? Безопасно ли она для здоровья? Давайте разбираться, что это за технология изготовления хлопка и какие вещи из него шьют.

1. Какой хлопок называют «вареным»

2. Где впервые появилась вареная ткань

3. Как изготавливают вареную хлопковую ткань

4. Чем отличается вареная ткань от обычного хлопка

5. Что шьют из вареного хлопка

6. Как ухаживать за вареным хлопком

Вареный хлопок мягкий и легкий.В современном мире хлопковую ткань стали называть «вареной» из-за технологии обработки. Готовая ткань получается с видимым эффектом помятости, но самое главное — она обладает повышенной мягкостью и легкостью. Также волокна ткани после обработки начинают хорошо пропускать воздух, а значит, во время стирки будут быстро сохнуть. Вареный хлопок — это полностью натуральная ткань, которая не содержит никаких дополнительных составляющих.В США впервые изготовили вареный хлопок.Вареный хлопок можно считать современной уникальной тканью. Ее случайно придумали в Америке пару лет назад. Правда, американцы называют ткань иначе — «расслабленный хлопок». Также как и в нашей стране, за рубежом используют исключительно натуральную ткань без ГМО. Еще вареный хлопок может встречаться под другим названием. Это «вареный коттон», «мятый хлопок» или «варенка». Материал понравился многим производителям постельного белья и он быстро начал набирать популярность как за рубежом, так и в России.Технология изготовления содержит несколько этапов.Технология изготовления ткани состоит из нескольких этапов.Сначала хлопковое полотно окрашивают в нужные цвета. Для придания цвета используются пигменты, которые относятся к гипоаллергенным веществам (ими разрешено окрашивать экологически чистые материалы).Затем крашеный хлопок нужно сварить. В емкость с горячей водой опускают ткань и добавляют специальные ферменты, которые будут избавлять волокна от жесткости. Это самый важный процесс, во время которого нужно следить за температурой раствора, чтобы не испортить материал. Размягчение ткани осуществляется без химических веществ. Все ферменты имеют натуральное происхождение.После термической обработки ткань погружают в специальный барабан, внутри которого содержатся абразивные частицы. Они похожи на пемзу. Эти вулканические породы во время движения будут создавать на ткани потертости и придавать мягкость изделию. Заключительным этапом является полоскание в чистой воде и сушка. Во время просушивания ткани создаются специальный температурный режим, который сохраняет полученные характеристики изделия.Чаще из вареного хлопка шьют постельные комплекты. / Фото: hoff.ruТехнология варения создает отличительный продукт — вареный хлопок. Он отличается от классического варианта несколькими показателями.Во-первых, ткань становится очень мягкой. Она более комфортной для тела и к ней хочется прикасаться. Во-вторых, вареное изделие становится более воздухопроницаемым, а значит его намного быстрее высушить.В-третьих, способ окрашивания ткани позволяет создавать рисунок более стойким. Ткань сохраняет цвет даже после множественных стирок.Из вареного хлопка можно встретить даже шторы. / Фото: blog.postel-deluxe.ruСейчас в продаже из вареного хлопка можно встретить разные изделия. Но чаще всего встречается постельное белье. Основные отличительные особенности материи позволяют более мягкое нежное и приятное к телу изделие. Также из вареной хлопковой ткани изготавливают летние платья, блузы и рубашки. Они получаются невесомыми, комфортными. Их удобно носить в жаркую погоду. Еще из вареного хлопка изготавливают пеленки и детские салфетки. Они получаются мягкими, тонкими и их можно высушить за пару часов. Также из вареной ткани встречаются шторы. Они считаются долговечными и обладают уникальным дизайном.Вареный хлопок не требует особого ухода.Современный материал не требует особого ухода. Его можно стирать вручную или использовать машинную стирку. Оптимальный режим для стирки лучше выбирать с нагревом воды до 30-40 градусов. Все изделия лучше вывернуть наизнанку. Моющие средства используются без содержания агрессивных веществ. Тогда материал будет долго сохранять свою мягкость и легкость. А вот сушить материал лучше в расправленном положении на открытом воздухе, к примеру, на балконе или на улице. Машинная сушка может повлиять на внешний вид ткани. Что касается глажки, то она не требуется, но если нужно, то достаточно 160 градусов.