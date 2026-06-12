Аптечное средство, которое обладает полезными свойствами для домашних растений

Ускорение роста, стимуляция цветения, уничтожение вредителей, борьба с грибковыми и бактериальными поражениями, насыщение почвы кислородом — вот сколькими полезными свойствами для растений обладает одно единственное аптечное средство.

Речь идёт о 3% перекиси водорода. Если у вас есть комнатные растения, стоит сходить в аптеку и приобрести это замечательное вещество.

В сравнении с водой, перекись имеет дополнительный атом кислорода. При попадании в почву в результате определённых химических реакций этот атом высвобождается. Он вытесняет из грунта хлор, что благотворно действует на растения: питательные вещества впитываются лучше, цвет листьев становится более насыщенным. Также перекись — отличный обеззараживатель. Ею можно не только поливать взрослые растения, но и замачивать посадочный материал. Чтобы увеличить всхожесть 1 ч.л. перекиси разводят в 200 мл воды и замачивают семена на пару часов перед высеванием в грунт.Чтобы черенки растений быстрее пошли в рост, укоренились и были защищены от загнивания в 1 литр воды добавьте 1 ч.л. перекиси и поставьте черенки в этот раствор. Через сутки растения достают и сажают в подготовленные мини теплички.Ослабленные растения или цветы, корневая система которых пострадала в результате чрезмерного полива можно реанимировать и укрепить, полив раствором из 1 литра воды и 1 ч.л. перекиси. Повторять процедуру можно не чаще 1 раза в месяц.Для опрыскивания с целью лечения и профилактики различных вирусных, грибковых, бактериальных и паразитарных заболеваний, а также улучшения вида зелёной массы в 1 литре воды разводят 1 ч.л. перекиси. Процедуру можно проводить 1 раз в 10 дней. ВНИМАНИЕ! Опрыскивать растения с шершавыми листьями, типа глоксинии и фиалки нельзя!Всем известно, что самая лучшая вода для полива — это талая или дождевая. Приблизить состав водопроводной воды к природной можно также за счёт перекиси: на 1 литр воды добавляют 2-3 капли 3% раствора. Этим составом можно поливать цветы постоянно!