От танков и телефонных будок до президентов США — самые необычные кладбища мира

Перед вами самые впечатляющие кладбища забытых вещей по всему свету: старую боевую технику, ретроавтомобили военных времен, традиционные британские телефонные будки и огромные бюсты президентов США, которые оказались невостребованными.











Традиционные красные телефонные будки понемногу убирают с британских улиц. Отслужив свое, будки попадают в ремонтный двор около поселка Мерстем в графстве Суррей. Работники реставрационной службы стирают с них старую краску, заново красят в строго прописанный оттенок красного и вставляют новые стекла. После этого будки пакуют в деревянные ящики и отправляют покупателям: часть из них уже уехали в Грецию, Австралию, Италию, Францию, Швейцарию, Абу-Даби и США.







Гараж около неработающей летной школы.







Депо с заброшенными танками в Украине.







Ржавый паровоз возле сельскохозяйственных угодий.







Старые повозки-рикши в столице Бангладеш, Дакке.











Машины на старом складе где-то в Америке.







Старые российские корабли.







Машины, брошенные американскими солдатами во время Второй мировой войны. За десятки лет они стали частью лесного пейзажа.











Бетонные статуи бывших президентов США недалеко от фермы в Вирджинии. Слева направо: Рональд Рейган, Вудро Вильсон, Ричард Никсон, Джон Фицджеральд Кеннеди, Линдон Джонсон, Теодор Рузвельт, Джордж Буш-младший, Гровер Кливленд, Джеймс Гарфилд, Франклин Рузвельт, Честер Алан Артур, Улисс Грант, Джеймс Абрам Гарфилд, Франклин Пирс, Джеральд Форд, Эндрю Джонсон, Джон Куинси Адамс, Джеймс Мэдисон, Джеймс Бьюкенен, Миллард Филлмор и Джеймс Монро.

Раньше эти статуи стояли в парке Уильямсбург, но он просуществовал всего шесть лет и закрылся из-за низкой посещаемости. Тогда бюсты весом почти в полтонны и высотой шесть метров перевез на свою ферму предприниматель Говард Хэнкинс. Краска на лицах президентов облупилась, а в головах огромные дыры после перевозки, так что Хэнкинс собирает средства на их восстановление и открытие музея.Автомобили, выпущенные в 1930-х годах, во французской каменоломне. Считается, что во время Второй мировой войны машины спрятали от немецкой армии.Вы не поверите, но эти корабли стоят в Нью-Йорке — всего в нескольких километрах к югу от Манхэттена, в районе Статен-Айленд.Сваленные в кучу одноэтажные автобусы без сидений , колес и окон.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)