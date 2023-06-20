Почему в Америке так и не прижилась застройка типовыми многоэтажками

Американцы раньше СССР начали строительство типовых построек / Фото: semanticscholar.org

Жилой комплекс Прюитт-Игоу должен был стать домом для незащищенных слоев населения / Фото: trustmovies.blogspot.com

Спустя несколько лет, жильцы среднего класса не захотели жить в ЖК / Фото: stltoday.com

В результате широкого распространения преступности было принято решение о сносе квартала / Фото: seosait.com