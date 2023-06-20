Почему в Америке так и не прижилась застройка типовыми многоэтажками

Нас, россиян, да и всех, кто жил в Советском Союзе, удивить однотипными домами невозможно. Застройка всех без исключения городов одинаковыми многоэтажками стала привычным делом, на которое никто особо не реагирует. А вот в США все совершенно по-другому. Почему именно так, мы и постараемся разобраться.
Американцы раньше СССР начали строительство типовых построек / Фото: semanticscholar.org
Мы уже давно привыкли к типовым жилым застройкам на несколько этажей, которые десятилетиями строятся, сначала в советских городах, а после распада СССР во всех странах на постсоветском пространстве. Как началось все еще в 60-х годах минувшего столетия с «хрущевок», так и продолжается до этого времени. Дома, конечно, стали другими, а вот суть не изменилась. Но о критике этой отечественной системы застройки речь не идет, хотя факт, что в нашей стране такой подход популярен, а в США нет, налицо. Стоит заметить, что и американцы пытались пойти по такому пути, правда немного раньше советского правительства. Но вскоре они отказались от этой затеи, и на то были свои причины.
Жилой комплекс Прюитт-Игоу должен был стать домом для незащищенных слоев населения / Фото: trustmovies.blogspot.com
В Сент-Луисе в конце сороковых годов, согласно государственной программе, решили построить новый микрорайон с многоэтажными однотипными жилыми домами. После подготовительного периода, где-то к пятидесятым годам, идея была воплощена в реальность. Здесь действительно выстроили жилой комплекс под названием «Прюитт-Игоу». В него входило тридцать три одинаковых здания на одиннадцать этажей каждое. Планировали, что в ЖК будет проживать двенадцать тысяч жильцов.
Спустя несколько лет, жильцы среднего класса не захотели жить в ЖК / Фото: stltoday.com
Принцип заселения новых домов в этом квартале был достаточно интересным. Люди заселялись из расчета пятьдесят на пятьдесят. То есть, половина жильцов «белые» и точно столько же «черные». Непонятно, почему именно так решили поступить власти, но конечный результат был предсказуемым. Постепенно количество «белого» населения в районе уменьшалось, пока спустя некоторое время (прошло несколько лет), не уехали и последние жильцы. Жилой комплекс создавался с одной целью – решить жилищную проблему квартиросъемщиков, которые относятся к среднему классу. Но именно представители этого класса и не захотели жить здесь, сбежав, как только появилась такая возможность. План властей был провален.
В результате широкого распространения преступности было принято решение о сносе квартала / Фото: seosait.com
К середине шестидесятых годов квартал стал похож на гетто. Исчезли не только коммунальщики, но и полицейские, которые отказывались от патрулирования. Так продолжалось до семидесятого года. В мэрии решили, что жильцов нужно расселить из «зоны бедствия». Первый дом был взорван в семьдесят втором году, в марте. К семьдесят шестому все здания были демонтированы. После этого неудачного опыта власти страны наотрез отказались от таких экспериментов.
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