Почему украшения перестают носить и переезжают в интерьер

Один из самых титулованных российских мастеров ювелирного искусства Ильгиз Фазулзянов указал на важную тенденцию: классические украшения теряют свою прикладную функцию и постепенно превращаются в объекты для созерцания.

Почему украшения перестают носить и переезжают в интерьер

Государственного исторического музея

По его словам, современный образ жизни практически вытеснил ювелирные изделия из повседневности.

Социальная среда изменилась, ритм мегаполисов ускорился, а вопросы безопасности стали играть куда более значимую роль. В результате даже дорогостоящие и художественно ценные украшения все чаще остаются в шкатулках – вне контекста реальной жизни.

На этом фоне, как отмечает мастер, у покупателей формируется иной запрос: желание видеть красоту не эпизодически, а постоянно.

«Люди стали пытаться всю эту красоту роскоши нести к себе домой, рассуждая: „Зачем я буду покупать серьги жене, которая положит их в шкатулку и никто их не увидит? А вот ювелирные настольные предметы или мебель с ювелирными вставками – это я буду лицезреть каждый день“, – отметил Ильгиз Фазулзянов в интервью Клео.ру.

Почему украшения перестают носить и переезжают в интерьер

Этот сдвиг стал для художника естественным продолжением собственного п маути. Работая на стыке ювелирного и изобразительного искусства, он уже несколько лет сотрудничает с мебельными брендами, создавая предметы интерьера, в которых драгоценные материалы становятся частью архитектуры пространства.

В настоящий момент в Государственном историческом музее проходит выставка Ильгиза Фазулзянова „На свет из темноты“. Посетить ее можно до 9 марта 2026 года.

