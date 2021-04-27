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  • Murad Saparov
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Обязательно проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения

Весной, когда почки набухнут, очень важно провести обработку и одновременную защиту от вредителей. Тогда, по мере роста и развития, плодовые деревья не будут страдать от нападок вредителей.
Обязательно проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения
Обработка плодовых деревьев должна проходить до цветения. Проведите её утром или ближе к закату. Почки можно опрыскать любым из этих препаратов: 1 % раствор бордосской жидкости, препарат абига пик, хорус, а против листгрызущих — используйте фуфанон, актара или интавир.
Обязательно проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения
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