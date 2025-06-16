8 вещей, которые больше не пригодятся, так что хватит складировать их на даче

1. Старая техника

Не стоит складировтаь на даче старую технику. Избавляйтесь от неё без сожаления. \ Фото: curiosityhuman.com.

2. Старая посуда со сколами и трещинами

Складировать горы старой посуды - также бессмысленно. \ Фото: i.pinimg.com.

3. Старые ковры и дорожки

Не захламляйте место для хранения старыми коврами и дорожками. \ Фото: bing.com.

4. Старые подушки и одеяла

Не раздумывая, избавляйтесь от старых подушек и одеял. \ Фото: google.com.

5. Старенькие вещи (обувь\одежда)

Старую обувь и одежду лучше раздать, чем закинуть в шкаф на даче. \ Фото: sanjoserecycles.org.

6. Старая мебель

Утилизируйте старую мебель без сожаления. \ Фото: media.architecturaldigest.in.

7. Старые книжки и игрушки

Если старые книжки и игрушки жалко выбросить, то раздайте их. \ Фото: bing.com.

8. Диски и кассеты

К сожалению, в современном мире диски и кассеты утратили свою актуальность. \ Фото: google.com.