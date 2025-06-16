8 вещей, которые больше не пригодятся, так что хватит складировать их на даче

Как бы прискорбно это не звучало, но большинство людей любят сносить в гараж или на дачу всякий хлам в надежде на то, что он когда-нибудь пригодится. Но как показала практика, все эти бесхозные вещи так и лежат там годами, покрываясь толстым слоем пыли и захламляя пространство. Поэтому, дабы избежать подобной ситуации, рассказываем о том, что без сожаления стоит оправить на свалку вместо того, чтобы тащить на дачу.
1. Старая техника
Не стоит складировтаь на даче старую технику. Избавляйтесь от неё без сожаления. \ Фото: curiosityhuman.com.
Если вы планируете избавиться от старой техники (пылесоса, холодильника, проигрывателя, утюга и так далее), которая больше не нужна или не используется, то смело несите её на мусорник, а не тащите на дачу, утешая себя тем, что вдруг пригодится. Это не только сэкономит ваше время, а и поможет сохранить порядок в доме. Но если по какой-то причине выбросить старенькую технику рука не поднимается, то либо раздайте её, либо продайте любителям старья. Так вы не только сэкономите место, а и получить какой-никакой дополнительный доход.
2. Старая посуда со сколами и трещинами
Складировать горы старой посуды - также бессмысленно. \ Фото: i.pinimg.com.
Одна из причин, по которой хранение старой посуды может оказаться нецелесообразным, заключается в том, что она со временем теряет свой товарный вид, покрываясь пятнами и становясь непригодной для использования. То же самое касается щербленных тарелок, чашек со сколами, кастрюль с облезлыми ручками и прочей утвари, которая накапливается годами, а потом благополучно кочует из одного места в другое. Не нужно этого делать.
3. Старые ковры и дорожки
Не захламляйте место для хранения старыми коврами и дорожками. \ Фото: bing.com.
Существует несколько причин, по которым хранение старых ковров и дорожек – нонсенс. Во-первых, это ярые представители пылесборника и клещей. Во-вторых, они занимают ценное пространство, делая его максимально захламлённым. И, в-третьих, неприятный затхлый запах, который со временем будет становиться всё резче и ярче – следовательно, привет плесень и грибок. И, как правило, в дальнейшем проблемы со здоровьем. Так что если решили избавиться от старого ковра или дорожки, смело несите её на мусорник, иначе есть все шансы хранить их до бесконечности.
4. Старые подушки и одеяла
Не раздумывая, избавляйтесь от старых подушек и одеял. \ Фото: google.com.
Со временем подушки (особенно перьевые) и одеяла (ватные\шерстяные) изнашиваются, теряя свою актуальность, поскольку всё хуже и хуже справляются со своей задачей, вызывая дискомфорт. Кроме того, одеяла и подушки (если их не чистить своевременно) могут накапливать пыль, грязь и аллергены, тем самым оказывая пагубное воздействие на организм. Поэтому нет никакого смысла складировать их на даче. Замкнутое пространство и плохо проветриваемое помещение лишь усугубит их и без того плачевное состояние. Появится неприятный запах, избавиться от которого весьма проблематично. Действия очевидны – прямая дорога на свалку. Но при желании можно сдать на утилизацию, если отнести к мусорному баку рука не поднимается.
5. Старенькие вещи (обувь\одежда)
Старую обувь и одежду лучше раздать, чем закинуть в шкаф на даче. \ Фото: sanjoserecycles.org.
Стоит ли говорить о том, что старая обувь и одежда в один прекрасный день из шкафа в квартире благополучно переезжает на дачу и, как правило, лежит там годами, накапливая пыль, грязь, неприятный запах, грибок, моль и аллергены. Вместо того чтобы заниматься ерундой и пытаться сохранить то, что больше не пригодится, лучше рассортируйте старьё по пакетам и либо раздайте нуждающимся, либо отнесите на переработку. При желании вещи можно вынести к мусорному баку и там их разберут те, кому они нужны.
6. Старая мебель
Утилизируйте старую мебель без сожаления. \ Фото: media.architecturaldigest.in.
Старые диваны, кресла, стулья, тумбы и шкафы, зачастую едут на дачу, складируясь где-нибудь в пристройке, в ожидании своего звёздного часа, который так и не наступает. Поэтому, важно помнить о том, что старая мебель занимает ценное место для хранения, которое можно было бы использовать для других важных предметов. Со временем мебель, которая не используется, может прийти в негодность и повредиться под воздействием внешних факторов (перепады температуры, пыль и другое). Ко всему прочему, старые стулья, кресла, шкафы, столы, особенно повреждённые или неустойчивые, становится травмоопасными для окружающих. Так что прежде, чем тащить очередной хлам на дачу, хорошенько подумайте о том, а нужен ли он вам. Ведь гораздо проще утилизировать ненужное барахло, чем накапливать и хранить его годами.
7. Старые книжки и игрушки
Если старые книжки и игрушки жалко выбросить, то раздайте их. \ Фото: bing.com.
Без зазрения совести стоит избавиться и от старых книжек, а также игрушек, которые лежали в шкафу\на балконе десятилетиями. Если вам жалко выбросить ту или иную вещь, то при желании можно раздать нуждающимся, продать или отнести в библиотеку и детям во двор. В любом случае это гораздо лучше, чем тащить очередные коробки на дачу, пытаясь сохранить всё то, что уже не пригодится.
8. Диски и кассеты
К сожалению, в современном мире диски и кассеты утратили свою актуальность. \ Фото: google.com.
Двадцать первый век на дворе – буйство возможностей и технологий, но кого это останавливает? Ведь у большинства до сих пор в шкафу или на балконе полным-полно старых кассет и дисков, которые утратили свою актуальность, как минимум, лет десять тому назад. Пришло время избавиться от этого добра. И нет, не путём перевозки на дачу, где всё это пролежит ещё не один год. Если вы надеетесь на то, что старенькая кассета или диск со временем обретёт такую же ценность как редкий винил, то вы глубоко ошибаетесь. У таких носителей есть свой срок эксплуатации и годности, по истечению которого, информация попросту стирается, ведь произошло размагничивание. Так что складывайте всё в коробки или пакеты, и несите на утилизацию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии