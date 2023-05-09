Бюджетная система капельного полив

Это самый простой, но рабочий капельный полив из обыкновенной 5 л бутылки! На самом деле, бутылку можно взять и побольше — тогда наполнять её нужно будет реже.







Наберите воду в 5 л бутылку, но не до горлышка. Закройте крышку, переверните. Сделайте 4 отверстия паяльником или горячим гвоздём, отступая от дна примерно 5-7 см, — по 1 отверстию с каждой стороны бутылки.







Вкопайте бутылку в грядку, где будут высажены растения.







Если вы откроете крышку (или слегка откроете), то вода быстро уйдёт в землю. В закрытом виде вода будет постепенно капать. Вы можете регулировать скорость капельного полива крышкой.







Высадите растения и наполняйте бутылку водой по мере необходимости!





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