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Бюджетная система капельного полив

Это самый простой, но рабочий капельный полив из обыкновенной 5 л бутылки! На самом деле, бутылку можно взять и побольше — тогда наполнять её нужно будет реже.

Бюджетная система капельного полив

Наберите воду в 5 л бутылку, но не до горлышка. Закройте крышку, переверните. Сделайте 4 отверстия паяльником или горячим гвоздём, отступая от дна примерно 5-7 см, — по 1 отверстию с каждой стороны бутылки.

Бюджетная система капельного полив

Вкопайте бутылку в грядку, где будут высажены растения.

Бюджетная система капельного полив

Если вы откроете крышку (или слегка откроете), то вода быстро уйдёт в землю. В закрытом виде вода будет постепенно капать. Вы можете регулировать скорость капельного полива крышкой.

Бюджетная система капельного полив

Высадите растения и наполняйте бутылку водой по мере необходимости!

Бюджетная система капельного полив
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