Самые красивые женщины-ученые

Популярность среди так называемых «ботанов» стремительно растет. Современное общество по-другому стало смотреть на умных людей, отдавая предпочтения интеллекту, а не мышечной массе и длинным ногам. Стоит также отметить, что стереотип о том, что среди ученых не сыскать красивых девушек давно развеян. Подтверждением послужит наша подборка.







Невероятная Эми Майнцер получила степень доктора философии в области астрономии. И астероид, названный её именем.







Клио Крессуэлл, обаятельный доктор математических наук. А ещё — талантливая писательница.







Утончённая Тали Шарот, профессор когнитивной нейробиологии. Изучает процессы головного мозга, влияющие на эмоциональное восприятие и память.







Талмеша Ричардс, нетипичный доктор биологических наук. Специализация Талмеши — молекулярная биология. Помимо науки, девушка также увлекается чирлидингом.







С такой потрясающей внешностью доктор философии в области нейропсихологии Ронда Фриман могла бы легко стать актрисой. Но выбрала иной путь.







Франциска Мишор — доктор философии в области эволюционной биологии.







Лора Ауль, юный профессор английского языка и литературы, ломающий стереотипы о внешности серьезных ученых.







Оливия Джадсон, двойник Марийон Котияр, а также выпускница Оксфорда и доктор философии в области биологии. Специализируется в изучении поведения животных.







Яркая блондинка Ческа Берлсон — выдающийся ученый в области морских биологических исследований.







Мария Спиропулу. Доктор экспериментальной физики в Калифорнийском Технологическом Институте, член коллаборации на Большом адронном коллайдере.







Лиза Рэндал. Доктор теоретической физики в Гарвардском университете, лидирующий эксперт по вопросам молекулярной физики и космологии.







Завершает топ одарённых красоток голливудская актриса Хеди Ламарр, чьи таланты не были оценены по достоинству при жизни. В 40-х годах звезда кино запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять военными снарядами.



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