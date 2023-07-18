С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    А Где же данные по России??? Ну в таком случае похороны отчима в Подмосковье, у установкой памятника обошлись 350000 рубСколько стоит уме...
  • Алексей
    А что губка для уборки под раковиной может быть с грязью и микробами? Что за чушь? Предлагаю дебильное продолжение.По...Почему нужно обяз...
  • Владимир Акулов
    Гнев дает энергию для решения проблемы , вызвавшей гнев... Разумный цивилизованный человек умеет выраж...10 удивительно пр...

Самые красивые женщины-ученые

Популярность среди так называемых «ботанов» стремительно растет. Современное общество по-другому стало смотреть на умных людей, отдавая предпочтения интеллекту, а не мышечной массе и длинным ногам. Стоит также отметить, что стереотип о том, что среди ученых не сыскать красивых девушек давно развеян. Подтверждением послужит наша подборка.

Самые красивые женщины-ученые

Невероятная Эми Майнцер получила степень доктора философии в области астрономии. И астероид, названный её именем.

Самые красивые женщины-ученые

Клио Крессуэлл, обаятельный доктор математических наук. А ещё — талантливая писательница.

Самые красивые женщины-ученые

Утончённая Тали Шарот, профессор когнитивной нейробиологии. Изучает процессы головного мозга, влияющие на эмоциональное восприятие и память.

Самые красивые женщины-ученые

Талмеша Ричардс, нетипичный доктор биологических наук. Специализация Талмеши — молекулярная биология. Помимо науки, девушка также увлекается чирлидингом.

Самые красивые женщины-ученые

С такой потрясающей внешностью доктор философии в области нейропсихологии Ронда Фриман могла бы легко стать актрисой. Но выбрала иной путь.

Самые красивые женщины-ученые

Франциска Мишор — доктор философии в области эволюционной биологии.

Самые красивые женщины-ученые

Лора Ауль, юный профессор английского языка и литературы, ломающий стереотипы о внешности серьезных ученых.

Самые красивые женщины-ученые

Оливия Джадсон, двойник Марийон Котияр, а также выпускница Оксфорда и доктор философии в области биологии. Специализируется в изучении поведения животных.

Самые красивые женщины-ученые

Яркая блондинка Ческа Берлсон — выдающийся ученый в области морских биологических исследований.

Самые красивые женщины-ученые

Мария Спиропулу. Доктор экспериментальной физики в Калифорнийском Технологическом Институте, член коллаборации на Большом адронном коллайдере.

Самые красивые женщины-ученые

Лиза Рэндал. Доктор теоретической физики в Гарвардском университете, лидирующий эксперт по вопросам молекулярной физики и космологии.

Самые красивые женщины-ученые

Завершает топ одарённых красоток голливудская актриса Хеди Ламарр, чьи таланты не были оценены по достоинству при жизни. В 40-х годах звезда кино запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять военными снарядами.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх