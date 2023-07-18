Популярность среди так называемых «ботанов» стремительно растет. Современное общество по-другому стало смотреть на умных людей, отдавая предпочтения интеллекту, а не мышечной массе и длинным ногам. Стоит также отметить, что стереотип о том, что среди ученых не сыскать красивых девушек давно развеян. Подтверждением послужит наша подборка.
Невероятная Эми Майнцер получила степень доктора философии в области астрономии. И астероид, названный её именем.
Клио Крессуэлл, обаятельный доктор математических наук. А ещё — талантливая писательница.
Утончённая Тали Шарот, профессор когнитивной нейробиологии. Изучает процессы головного мозга, влияющие на эмоциональное восприятие и память.
Талмеша Ричардс, нетипичный доктор биологических наук. Специализация Талмеши — молекулярная биология. Помимо науки, девушка также увлекается чирлидингом.
С такой потрясающей внешностью доктор философии в области нейропсихологии Ронда Фриман могла бы легко стать актрисой. Но выбрала иной путь.
Франциска Мишор — доктор философии в области эволюционной биологии.
Лора Ауль, юный профессор английского языка и литературы, ломающий стереотипы о внешности серьезных ученых.
Оливия Джадсон, двойник Марийон Котияр, а также выпускница Оксфорда и доктор философии в области биологии. Специализируется в изучении поведения животных.
Яркая блондинка Ческа Берлсон — выдающийся ученый в области морских биологических исследований.
Мария Спиропулу. Доктор экспериментальной физики в Калифорнийском Технологическом Институте, член коллаборации на Большом адронном коллайдере.
Лиза Рэндал. Доктор теоретической физики в Гарвардском университете, лидирующий эксперт по вопросам молекулярной физики и космологии.
Завершает топ одарённых красоток голливудская актриса Хеди Ламарр, чьи таланты не были оценены по достоинству при жизни. В 40-х годах звезда кино запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять военными снарядами.
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Самые красивые женщины-ученые
Популярность среди так называемых «ботанов» стремительно растет. Современное общество по-другому стало смотреть на умных людей, отдавая предпочтения интеллекту, а не мышечной массе и длинным ногам. Стоит также отметить, что стереотип о том, что среди ученых не сыскать красивых девушек давно развеян. Подтверждением послужит наша подборка.
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