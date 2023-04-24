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Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Есть на нашей планете такие места, попадая в которые кажется, что переносишься в настоящую сказку. Это утверждение можно смело отнести к каждому из 12 мест, фотографии которых попали в наш обзор. Добро пожаловать в самые живописные в мире деревеньки и провинциальные города.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков


Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Деревня на берегу реки Нигер, Мопти, Мали

Деревня в центральной части Мали, основанная в XIX веке.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Деревня в Гималаях, Тибет

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Горная деревня Масуле, Иран

Все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Риомаджоре, коммуна в провинции Ла Специя, Италия

Он находится в небольшой долине в регионе Лигурия в Италии.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Деревня Попай

Группа деревянных зданий, расположенных в бухте Анкор-Бэй на северо-западе острова Мальта.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Туман в сельской местности, юго-западная Англия

Горы служат барьером, задерживающим влажный воздух на западе.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Деревня Хоббитов

Место съемок фильма «Властелин колец» в Новой Зеландии.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Горная деревня Цзючжайгоу в южном Китае

Деревня, которая редко посещается туристами.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Гальштат, городок в Австрии

Этот регион в Австрии насчитывает 946 жителей.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Гасадалур, на Фарерских островах

В настоящее время здесь проживают всего шестнадцать человек.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Форт Буртанье, Нидерланды

Звездная крепость, находится в деревне Буртанье, Гронинген, Нидерланды.

Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Африканская деревня на побережье

Типичные для населенных пунктов южного континента постройки.

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