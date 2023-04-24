Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков

Есть на нашей планете такие места, попадая в которые кажется, что переносишься в настоящую сказку. Это утверждение можно смело отнести к каждому из 12 мест, фотографии которых попали в наш обзор. Добро пожаловать в самые живописные в мире деревеньки и провинциальные города.













Деревня на берегу реки Нигер, Мопти, Мали



Деревня в центральной части Мали, основанная в XIX веке.







Деревня в Гималаях, Тибет







Горная деревня Масуле, Иран



Все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних.







Риомаджоре, коммуна в провинции Ла Специя, Италия



Он находится в небольшой долине в регионе Лигурия в Италии.







Деревня Попай



Группа деревянных зданий, расположенных в бухте Анкор-Бэй на северо-западе острова Мальта.







Туман в сельской местности, юго-западная Англия



Горы служат барьером, задерживающим влажный воздух на западе.







Деревня Хоббитов



Место съемок фильма «Властелин колец» в Новой Зеландии.







Горная деревня Цзючжайгоу в южном Китае



Деревня, которая редко посещается туристами.







Гальштат, городок в Австрии



Этот регион в Австрии насчитывает 946 жителей.







Гасадалур, на Фарерских островах



В настоящее время здесь проживают всего шестнадцать человек.







Форт Буртанье, Нидерланды



Звездная крепость, находится в деревне Буртанье, Гронинген, Нидерланды.







Африканская деревня на побережье



Типичные для населенных пунктов южного континента постройки.



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