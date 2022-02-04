15 величайших научных открытий, которые оказались чистой воды мистификациями

Круги на полях и другие невероятные мистификации.
Большинство людей искренне верят, что научные исследования полностью объективны. Но к сожалению, это далеко не всегда так. И порой для обретения славы, денег или просто, чтобы ввести общество и коллег в заблуждение, люди создают грандиозные мистификации. О них и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Дигидрогена монооксид
Научная мистификация: дигидрогена монооксид.
В конце XX века по всей Европе пролетела волна паники, связанной с тем, что правительства «травят людей монооксидом дигидрогена». Те, кто что-то знает о химии, не должны ни о чем беспокоиться. Это просто H20, обычная вода. Но большинство людей не имеют ни малейшего представления о химии, поэтому до сих пор считают это вещество чрезвычайно ядовитым.
2. Дерево спагетти
Научная мистификация: дерево спагетти.
В середине 1950-х годов авторитетный канал BBC показал трансляцию о семье, которая собрала рекордный урожай спагетти с дерева. После этого в студию пришли сотни запросов о том, как можно вырастить дома свое дерево спагетти. Стоит ли говорить, что это была первоапрельская шутка.
3. Умный Ганс
Научная мистификация: умный Ганс.
Такое имя получила лошадь, жившая в Германии в начале XX века, которая была способна решать сложные математические задачи, читать и даже понимать немецкий язык. Ганс отвечал на вопросы, постукивая копытом. Однако, по результатам расследования, психологи установили, что Ганс был на самом деле способен просто воспринимать «язык тела» и эмоции зрителей и своего дрессировщика.
4. Вечный двигатель
Научная мистификация: вечный двигатель.
Вечным двигателем называется любой механизм , который производит больше энергии , чем использует. Конечно, в соответствии с законами физики это должно быть невозможно, но это явно не помешало людям пытаться изобрести подобный аппарат. Или, по крайней мере, заработать на шумихе вокруг «открытия».
К примеру, в 1813 году Чарльз Редгеффер показал в Нью-Йорке механический аппарат, который находился в постоянном движении. Из этого он устроил целое шоу, продавая билеты желающим посмотреть на «вечный двигатель». В конце концов, однако, обнаружилось, что в движение его машину приводил старик на чердаке, который за кусок хлеба крутил рукоять аппарата.
5. Великая Луна
Научная мистификация: Великая Луна.
В 1835 году в New York Sun были опубликованы несколько статей, в которых утверждалось, что сэр Джон Гершель сделал несколько невероятных открытий в космосе с использованием новых телескопических методов.
В статье утверждалось, что поверхность Луны была покрыта лиловыми пирамидами, стадами бизонов и синими единорогами. Позже было установлено, что эта статья являлась обычной уткой, и даже сам Гершель не знал о том, какие «открытия» ему приписывали.
6. Ян Хендрик Шён
Мошенник Ян Хендрик Шён.
Немецкий физик Шён, работавший в США, стал всемирно известен своей серией научных прорывов в области исследований полупроводников. Но в 2002 году было установлено, что он подделал почти все свои эксперименты, что стало одним из самых больших обманов в мире физики в течение последних 50 лет.
7. Лживые камни
Научная мистификация: лживые камни.
В 1726 голу Иоганн Берингер обнаружил удивительно хорошо сохранившиеся окаменелости ящериц, птиц и пауков. После публикации нескольких статей на эту тему было установлено, что эти «окаменелости» были подброшены коллегами Берингера, чтобы запятнать его репутацию. В итоге, ученый потратил все свое состояние, пытаясь выкупить книги, которые он опубликовал.
8. Археораптор
Научная мистификация: археораптор.
Первоначально в National Geographic появилась статья о том, что в Китае нашли ископаемое существо археораптора, которое якобы доказывает связь птиц и тероподов. Впоследствии выяснилось, что «недостающее звено эволюции» - подделка.
9. Анчар
Научная мистификация: анчар.
В 1783 году в лондонском журнале была опубликована статья о дереве в Индонезии, которое было настолько ядовитым, что убил все живое в радиусе 25 кс, оставив Землю голой и усеянной скелетами людей и животных. Правда заключается в том, что дерево анчар действительно существует, а в его листьях содержится мощный токсин, но не настолько мощный, чтобы убивать все живое, что приближается к дереву.
10. Секрет бессмертия
Научная мистификация: секрет бессмертия.
В 1700-х годах Иоганн Кохаузен написал статью о продлении жизни, утверждая, что ее можно продлить путем принятия эликсира, полученного путем сбора в бутылки дыхания молодых женщин. Позже Кохаузен сам объяснил, что это была сатира.
11. Пилтдаунский человек
Научная мистификация: пилтдаунский человек.
Вероятно, это самая известная мистификация в истории. Пилтдаунский человек, обнаруженный в 1912 году, должен был быть окаменелыми останками самого древнего гуманоида, того самого пресловутого переходного звена между обезьяной и человеком. И только через 50 лет установили, что это была мистификация: череп на самом деле принадлежал мужчине, а челюсть - орангутангу.
12. Фиджийская русалка
Научная мистификация: фиджийская русалка.
Основным экспонатом в музее Барнума была мумифицированная русалка. Несмотря на то, что ученые утверждали в один голос, что это невозможно, практически все люди верили и шли толпами посмотреть на диковинку. Так продолжалось до тех пор, пока не было доказано, что это голова и туловище обезьяны, прикрепленные к хвосту рыбы.
13. 600 000-летние орудия труда
Мошенник Шиничи Фуджимура.
Несмотря на то, что Фуджимура был самоучкой и любителей, он являлся одним из ведущих археологов Японии. В начале 1980-х годов японец внезапно начал откапывать артефакты, которые постепенно становились все древнее и древнее.
В конце концов он наткнулся на 600 000-летние орудия труда, которые были самым старым признаком человеческого обитания. В 2000 году журналисты поймали «псевдоархеолога» на том, что он закапывал свои будущие находки в земле, после чего с триумфом впоследствии отрывал их, «делая открытия».
14. Исчезновение генов блондинов
Научная мистификация: исчезновение генов блондинов.
В 2002 году BBC выпустила в эфир репортаж о немецких ученых, которые обнаружили, что светлые волосы полностью исчезнут в течение ближайших пары столетий из-за того, что это рецессивный признак. Не прошло и года, как New York Times опубликовала отчет о том, что результаты были подделаны. Однако это псевдоисследование до сих пор цитируется в течение последних 10 лет в различных изданиях.
15. Круги на полях
Научная мистификация: круги на полях.
После того, как эти странные круги начали появляться на английских пшеничных полях в начале 1970-х годов, они привели к множеству теорий относительно НЛО. Однако, в 1991 году два человека сделали публичное заявление, что эти круги – дело их рук. Они даже продемонстрировали, как делали их, используя веревки, доски и проволоку.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии