Как в Канаде добывают нефть из песка

Нефтеносные пески Канады — горючее полезное ископаемое, один из видов нетрадиционной нефти, которая смешана с песком, глиной и водой. Ее добыча сложна, трудоемка и требует большого количества пресной воды. Всего в нефтеносных песках Канады и Венесуэлы имеются большие запасы нефти (3 400 млрд баррелей).







Фотограф агентства Reuters Todd Korol побывал в канадской провинции Альберта, чтобы сфотографировать шахты, объекты и окружающие песчано-нефтяные пейзажи.



Как на Земле появилась нефть? Доминирующей мировой теорией происхождения нефти является биогенная теория, согласно которой нефть сформировалась из остатков древних живых организмов.



Добычу нефти из нефтеносных песков проводят главным образом карьерным или шахтным способом.







Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.







Трубопроводы на месте добычи нефти из нефтеносных песков в Альберте, на 17 сентября 2014.







Местный пейзажи с вертолета. Сосны.







Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. По оценкам, нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет.

Нефтяные емкости.







Вся мировая добыча нефти составляет около 84 Мб/д. Таким образом, хотя запасы битуминозных песков огромны, добыча нефти из них в обозримом будущем (согласно нынешним прогнозам) будет удовлетворять всего несколько процентов от мировых потребностей нефти.

Проблема в том, что нынешние технологии добычи нефти из битуминозных песков требуют большого количества пресной воды.Снимок с первого этапа отделения нефти от песка.Ближе.Чтобы птицы не садились на нефтяной пруд здесь используют пугала.Гигантские самосвалы везут нефтеносные пески Канады на переработку. Машины в буквальном смысле ползают по пескам, пропитанным нефтью.Черное золото везде.Погрузка нефтеносного песка.Вблизи места добычи нефти находится вполне нетронутая природа.Нефтяные пейзажи Альберты.А вот и нефть, добытая из нефтеносного песка. Эта черная вязкая масса миллионы лет сформировывалась из остатков древних живых организмов.На этом снимке видно, что в некоторых местах нефтеносные пески (слева) находятся сразу под небольшим слоем землиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)