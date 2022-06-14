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Как в Канаде добывают нефть из песка

Нефтеносные пески Канады — горючее полезное ископаемое, один из видов нетрадиционной нефти, которая смешана с песком, глиной и водой. Ее добыча сложна, трудоемка и требует большого количества пресной воды. Всего в нефтеносных песках Канады и Венесуэлы имеются большие запасы нефти (3 400 млрд баррелей).

Как в Канаде добывают нефть из песка

Фотограф агентства Reuters Todd Korol побывал в канадской провинции Альберта, чтобы сфотографировать шахты, объекты и окружающие песчано-нефтяные пейзажи.

Как на Земле появилась нефть? Доминирующей мировой теорией происхождения нефти является биогенная теория, согласно которой нефть сформировалась из остатков древних живых организмов.

Добычу нефти из нефтеносных песков проводят главным образом карьерным или шахтным способом.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Трубопроводы на месте добычи нефти из нефтеносных песков в Альберте, на 17 сентября 2014.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Местный пейзажи с вертолета. Сосны.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. По оценкам, нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет.
Нефтяные емкости.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Вся мировая добыча нефти составляет около 84 Мб/д. Таким образом, хотя запасы битуминозных песков огромны, добыча нефти из них в обозримом будущем (согласно нынешним прогнозам) будет удовлетворять всего несколько процентов от мировых потребностей нефти.

Проблема в том, что нынешние технологии добычи нефти из битуминозных песков требуют большого количества пресной воды.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Снимок с первого этапа отделения нефти от песка.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Ближе.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Чтобы птицы не садились на нефтяной пруд здесь используют пугала.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Гигантские самосвалы везут нефтеносные пески Канады на переработку.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Машины в буквальном смысле ползают по пескам, пропитанным нефтью.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Черное золото везде.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Как в Канаде добывают нефть из песка

Погрузка нефтеносного песка.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Как в Канаде добывают нефть из песка

Вблизи места добычи нефти находится вполне нетронутая природа.

Как в Канаде добывают нефть из песка

Нефтяные пейзажи Альберты.

Как в Канаде добывают нефть из песка

А вот и нефть, добытая из нефтеносного песка. Эта черная вязкая масса миллионы лет сформировывалась из остатков древних живых организмов.

Как в Канаде добывают нефть из песка

На этом снимке видно, что в некоторых местах нефтеносные пески (слева) находятся сразу под небольшим слоем земли

Как в Канаде добывают нефть из песка

Как в Канаде добывают нефть из песка

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