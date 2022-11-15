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Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Таинственный объект, обнаруженный на дне Балтийского моря, обрадовал многих специалистов. Впечатляющей находкой поспешили заняться все — от профессиональных историков и археологов, до уфологов всех мастей. Выдвигались самые невероятные предположения, но чем на является объект на самом деле не понятно до сих пор.

Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Маркированная как «аномалия Балтийского моря» рукотворная структура выглядит будто настоящий космический корабль, спустившийся под воду со съемок очередной части «Звездных войн».

Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Находку совершили шведские кладоискатели. Команда Ocean X, под руководством капитана Питера Линдберга и археолога Денниса Асберга, провела несколько месяцев на глубине, пытаясь полностью очистить объект от морского ила.

Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Аномалию обнаружили при помощи гидролокатора бокового обзора. Водолазы спустились под воду и обнаружили, что аппаратура перестает работать в непосредственной близи от объекта.

Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Все электрическое просто вырубается, там, на глубине. Мой встроенный спутниковый телефон, фонарь костюма — погасло все. — Стефан Хегерборн, дайвер Ocean X

Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Естественно, находка сразу попала во все газеты. Рассматривались самые безумные версии: аномалию величали то затонувшим российским судном, то космическим аппаратом.



Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Водолазы смогли поднять на поверхность образец материала. Геолог команды, Стив Вайнер, после тщательного обследования исключил возможность того, что это естественное геологическое образование.

Удивительная история странного космического аппарата, найденного в Балтийском море

Изучив фрагменты, Вайнер пришел к выводу, что перед ним — металлы, не встречающиеся в природе. Некоторые эксперты тут же предположили в устройстве утерянную сверхсекретную нацистскую подводную лодку — примерно в этих водах Германия и в самом деле проводила некоторые испытания. Другие же наблюдатели вполне уверенно продолжают утверждать, что водолазы обнаружили самое настоящее НЛО. Никаких доказательств этим смелым предположениям на данный момент не существует — впрочем, нет и четкого опровержения.

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