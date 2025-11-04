С нами не соску...
5 способов, как избавиться от раздражающего скрипа деревянного пола


Скрипящий пол раздражает и доставляет массу неудобств.

Скрипящий пол раздражает и доставляет массу неудобств.

Деревянный пол - экологичный и долговечный материал, который прекрасно смотрится в любом интерьере. Однако со временем покрытие начинает издавать неприятные звуки. Сам скрип никак не портит конструкцию пола, но вызывает раздражение жильцов. Novate.
ru подскажет 5 временных и капитальных способов, которые помогут забыть о проблеме.

1. Монтажная пена


Лайфхак подходит для временного избавления от скрипа, поскольку прочность у пены низкая / Фото: buildup.ru

Лайфхак подходит для временного избавления от скрипа, поскольку прочность у пены низкая / Фото: buildup.ru

 

Лайфхак подходит для временного избавления от скрипа, поскольку он требует небольших затрат времени и сил. Возьмите монтажную пену, вставьте трубку в место соединения досок настила и перекрытий и выдавите необходимое количество средства. При этом важно заполнить все свободное пространство. Подождите, пока пена полностью высохнет. За это время элементы надежно зафиксируются и перестанут скрипеть на какое-то время. Учтите, что прочность у пены низкая, поэтому сцепление деталей продержится недолго.

2. Подбивка клиньев


Клинья воспрепятствуют трению панелей друг о друга, так что скрип на какое-то время исчезнет / Фото: pol-exp.com

Клинья воспрепятствуют трению панелей друг о друга, так что скрип на какое-то время исчезнет / Фото: pol-exp.com


 

Еще одна временная хитрость, которая поможет только при условии небольшого изнашивания досок. Если напольное покрытие сильно повреждено, результат будет несущественным. Для этого нужно подготовить деревянные клинья и забить их между досками. Такой метод воспрепятствует трению панелей друг о друга, так что характерный звук на какое-то время исчезнет.

3. Фиксация на саморезы


Саморезы можно использовать, если раздражающий звук образуется на стыке соединения лагов и досок настила / Фото: odstroy.ru

Саморезы можно использовать, если раздражающий звук образуется на стыке соединения лагов и досок настила / Фото: odstroy.
ru

 

Переходим к капитальным способам, которые предполагают весомые изменения в конструкции напольного покрытия. Потребуются немалые финансовые и временные затраты, зато скрип исчезнет надолго. Саморезы можно использовать, если раздражающий звук образуется на стыке соединения лагов и досок настила. Главная и самая сложная задача здесь - отыскать, где располагаются поперечные балки без вскрытия самого настила.

Сделать это можно следующим образом:

1. Снимите плинтусы по всему периметру комнаты.

2. Поместите в образовавшуюся щель линейку, чтобы определить положение лагов.

3. Отметьте периметр поперечных балок и натяните по нему нити.

4. Закрепите доски саморезами прямо по центру лагов. Учтите, что шаг крепления должен составлять не больше 25 см. В противном случае соединение получится хилым, и неприятный звук вернется обратно.

4. Монтаж фанеры


Фанерные листы толщиной более 10 мм укладываются поверх деревянной поверхности и крепятся саморезами / Фото: chudopol.ru

Фанерные листы толщиной более 10 мм укладываются поверх деревянной поверхности и крепятся саморезами / Фото: chudopol.ru


 

Лайфхак подходит только для ровного пола. Фанерные листы толщиной более 10 мм укладываются поверх деревянной поверхности и крепятся саморезами с шагом 20-25 см. Благодаря этому нагрузка во время ходьбы равномерно распределяется на фанеру, а доски остаются плотно зафиксированными. Учтите, что с таким лайфхаком высота пола увеличится примерно на 1,5 см, а это подходит не всем.

5. Частичная замена пола


Нужно отыскать проблемные участки, вскрыть на них пол и заменить доски / Фото: par-torg.com

Нужно отыскать проблемные участки, вскрыть на них пол и заменить доски / Фото: par-torg.com

 

Наиболее дорогостоящий и трудоемкий способ избавления от скрипа. Этот капитальный вариант подходит для ситуаций, когда деревянное покрытие изрядно повреждено и другие методы точно не помогут. Принцип довольно прост. Нужно отыскать проблемные участки, вскрыть на них пол и заменить доски. Не рекомендуем использовать гвозди, поскольку из-за них может вернуться или заново образоваться неприятный звук. Вместо них применяйте саморезы, которые менее травматичны для деревянного покрытия.

