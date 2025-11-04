5 способов, как избавиться от раздражающего скрипа деревянного пола

Скрипящий пол раздражает и доставляет массу неудобств.

1. Монтажная пена

Лайфхак подходит для временного избавления от скрипа, поскольку прочность у пены низкая / Фото: buildup.ru

2. Подбивка клиньев

Клинья воспрепятствуют трению панелей друг о друга, так что скрип на какое-то время исчезнет / Фото: pol-exp.com

3. Фиксация на саморезы

Саморезы можно использовать, если раздражающий звук образуется на стыке соединения лагов и досок настила / Фото: odstroy.ru

4. Монтаж фанеры

Фанерные листы толщиной более 10 мм укладываются поверх деревянной поверхности и крепятся саморезами / Фото: chudopol.ru

5. Частичная замена пола

Нужно отыскать проблемные участки, вскрыть на них пол и заменить доски / Фото: par-torg.com