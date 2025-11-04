5 способов, как избавиться от раздражающего скрипа деревянного пола

Скрипящий пол раздражает и доставляет массу неудобств.
Деревянный пол - экологичный и долговечный материал, который прекрасно смотрится в любом интерьере. Однако со временем покрытие начинает издавать неприятные звуки. Сам скрип никак не портит конструкцию пола, но вызывает раздражение жильцов. Novate.
1. Монтажная пена
Лайфхак подходит для временного избавления от скрипа, поскольку прочность у пены низкая / Фото: buildup.ru
Лайфхак подходит для временного избавления от скрипа, поскольку он требует небольших затрат времени и сил. Возьмите монтажную пену, вставьте трубку в место соединения досок настила и перекрытий и выдавите необходимое количество средства. При этом важно заполнить все свободное пространство. Подождите, пока пена полностью высохнет. За это время элементы надежно зафиксируются и перестанут скрипеть на какое-то время. Учтите, что прочность у пены низкая, поэтому сцепление деталей продержится недолго.
2. Подбивка клиньев
Клинья воспрепятствуют трению панелей друг о друга, так что скрип на какое-то время исчезнет / Фото: pol-exp.com
Еще одна временная хитрость, которая поможет только при условии небольшого изнашивания досок. Если напольное покрытие сильно повреждено, результат будет несущественным. Для этого нужно подготовить деревянные клинья и забить их между досками. Такой метод воспрепятствует трению панелей друг о друга, так что характерный звук на какое-то время исчезнет.
3. Фиксация на саморезы
Саморезы можно использовать, если раздражающий звук образуется на стыке соединения лагов и досок настила / Фото: odstroy.
Переходим к капитальным способам, которые предполагают весомые изменения в конструкции напольного покрытия. Потребуются немалые финансовые и временные затраты, зато скрип исчезнет надолго. Саморезы можно использовать, если раздражающий звук образуется на стыке соединения лагов и досок настила. Главная и самая сложная задача здесь - отыскать, где располагаются поперечные балки без вскрытия самого настила.
Сделать это можно следующим образом:
1. Снимите плинтусы по всему периметру комнаты.
2. Поместите в образовавшуюся щель линейку, чтобы определить положение лагов.
3. Отметьте периметр поперечных балок и натяните по нему нити.
4. Закрепите доски саморезами прямо по центру лагов. Учтите, что шаг крепления должен составлять не больше 25 см. В противном случае соединение получится хилым, и неприятный звук вернется обратно.
4. Монтаж фанеры
Фанерные листы толщиной более 10 мм укладываются поверх деревянной поверхности и крепятся саморезами / Фото: chudopol.ru
Лайфхак подходит только для ровного пола. Фанерные листы толщиной более 10 мм укладываются поверх деревянной поверхности и крепятся саморезами с шагом 20-25 см. Благодаря этому нагрузка во время ходьбы равномерно распределяется на фанеру, а доски остаются плотно зафиксированными. Учтите, что с таким лайфхаком высота пола увеличится примерно на 1,5 см, а это подходит не всем.
5. Частичная замена пола
Нужно отыскать проблемные участки, вскрыть на них пол и заменить доски / Фото: par-torg.com
Наиболее дорогостоящий и трудоемкий способ избавления от скрипа. Этот капитальный вариант подходит для ситуаций, когда деревянное покрытие изрядно повреждено и другие методы точно не помогут. Принцип довольно прост. Нужно отыскать проблемные участки, вскрыть на них пол и заменить доски. Не рекомендуем использовать гвозди, поскольку из-за них может вернуться или заново образоваться неприятный звук. Вместо них применяйте саморезы, которые менее травматичны для деревянного покрытия.
