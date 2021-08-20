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10 хитрых систем хранения, которые помогут модернизировать кухню

10 хитрых систем хранения, которые помогут модернизировать кухню

Современная кухня - это не просто место, где готовят пищу. Данный будничный процесс у многих людей уже превратился в приятное времяпровождение.

А чтобы готовка была еще и удобной, нужно правильно обставить кухню.

Ключевая проблема - отсутствие места, а как с ней справиться, смотрите в нашем обзоре.

10 хитрых систем хранения, которые помогут модернизировать кухню

1. Раскладная мебель

Раскладная мебель для кухни. | Фото: furniture-club.ru.

Раскладная мебель для кухни.

До сих пор считаете, что раскладная мебель годится только для дачи и походов? Вы сильно ошибаетесь! Такие предметы мебели могут выглядеть достаточно солидно и пригодятся владельцам маленьких кухонь. Столы и стулья такого типа при необходимости легко складываются, освобождая место, которого так не хватает в тесном помещении.

2. Магнитные полки

Дополнительные магнитные полки. | Фото: Pinterest.

Дополнительные магнитные полки.

Компактные магнитные полки прекрасно подойдут для создания дополнительных мест хранения. Их можно закрепить на боковой стенке холодильника и использовать для хранения специй, соусов, упаковок орехов и сухофруктов.

3. Крючки для чашек

Крючки для чашек под шкафчиками. | Фото: Pinterest.

Крючки для чашек под шкафчиками.

Нижняя часть кухонных шкафчиков чаще всего остается незадействованной. Используйте это пространство, закрепив там крючки, на которые будет удобно вешать чашки. Получится удобный органайзер, который еще и украсит кухонный фартук.

4. Дверцы шкафов

Органайзеры на внутренних частях дверей.| Фото: Instructables.

Органайзеры на внутренних частях дверей.

Внутренние части дверей кухонных шкафчиков можно превратить в дополнительные системы хранения. По информации, для этого потребуется только несколько маленьких хозяйственных крючков. Закрепите их на двери и используйте для хранения крышек, разделочных досок и других более-менее плоских предметов.

5. Выдвижной стол

Выдвижные системы на кухне. | Фото: Mebax.

Выдвижные системы на кухне.

Владельцам маленьких квартир ни в коем случае не стоит пренебрегать выдвижными системами. Выдвижные разделочные доски и дополнительные рабочие поверхности помогут выжать больше из скромного пространства. Отдельного внимания заслуживают выдвижные столы. С их помощью удастся организовать обеденную зону даже там, где это казалось невозможным.

6. Навесные полочки

Компактные навесные полочки. | Фото: Рамблер/женский, Pinterest.

Компактные навесные полочки.

Компактные навесные полочки - это еще один способ увеличить возможности шкафов и шкафчиков на маленькой кухне, ведь крепят их на стационарные шкафы и полки. Среди таких полочек есть модели с ячейками для специй, специальные держатели для бумажных полотенец в рулоне и другие модели, предназначенные для всякой мелочевки.

7. Настольная полка

Полка для микроволновки. | Фото: Pinterest.

Полка для микроволновки.

Владельцам маленьких кухонь следует использовать для хранения не только рабочие поверхности и стационарные шкафчики, но и дополнительные системы. Например, с помощью настольной приставной полки вы сможете усовершенствовать пространство в зоне микроволновой печи или хлебницы. На такой полке можно хранить упаковки с чаем, кофе, сахар, тарелки и чашки.

8. Встроенная техника

Встроенная техника и компактные решения. | Фото: Pinterest.

Встроенная техника и компактные решения.

Не стоит недооценивать возможности современной техники. Если у вас сейчас ремонт и предстоит выбор новых бытовых приборов, отдайте предпочтения встроенным. А еще подумайте о своих потребностях: как часто вы готовите, сколько конфорок реально используете, как часто печете и так далее. Возможно, проанализировав свои потребности, вы остановитесь на маленькой современной варочной поверхности и вовсе откажетесь от духовки, что позволит освободить немного места на кухне.

9. Перфорированная панель

Доска-пегборд для хранения. | Фото: The Kitchn.

Доска-пегборд для хранения.

Любой свободный участок стены на кухне можно использовать для размещения перфорированной панели. В зависимости от размеров, на нее можно подвесить кастрюли, сковородки, дуршлаги, лопатки, шумовки.

10. Вращающаяся подставка

Круглая вращающаяся подставка. | Фото: Pinterest.

Круглая вращающаяся подставка.

Поставьте возле плиты круглую вращающуюся подставку для удобного хранения растительного масла и баночек с наиболее часто используемыми специями. Также подставку можно использовать для удобного оформления чайно-кофейной зоны. Благодаря колесикам подставка вращается, позволяя легко находить то, что вам нужно.

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