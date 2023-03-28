Географические мировые рекорды

Что общего у любителей природы, путешественников и искателей приключений? Все они умеют ценить естественную красоту мира, и не зря. Не нужно быть ярым натуралистом, чтобы оценить все богатства природы нашей планеты. В конце концов, только так мы и можем поблагодарить ее за интересный и загадочный мир. Предлагаем вам список из десяти самых выдающихся географических объектов нашей планеты.



Самая высокая точка мира

Самая низкая точка земного шара

Самая северная точка планеты

Самая южная точка планеты

Самый отдаленный остров на планете

Самый крупный остров

Самая полноводная река

Самый юный остров

Самая длинная сеть пещер

Самая отдаленная от центра планеты точка