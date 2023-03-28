Географические мировые рекорды

Что общего у любителей природы, путешественников и искателей приключений? Все они умеют ценить естественную красоту мира, и не зря. Не нужно быть ярым натуралистом, чтобы оценить все богатства природы нашей планеты. В конце концов, только так мы и можем поблагодарить ее за интересный и загадочный мир. Предлагаем вам список из десяти самых выдающихся географических объектов нашей планеты.
Самая высокая точка мира
Как вы могли догадаться, сейчас речь пойдет об Эвересте — самой высокой точке земного шара. Высота Эвереста составляет 8844 метра над уровнем моря. Эта вершина находится в списке мест, которые необходимо покорить, у каждого приличного искателя приключений. Впервые открытая в 1850-х годах, гора была названа в честь генерального инспектора Джорджа Эвереста, который, по иронии судьбы, никогда не видел этого пика. Несмотря на всю романтичность идеи покорить эту вершину, восхождение на Эверест — довольно опасное занятие, которое уже успело унести жизни нескольких человек.
Самая низкая точка земного шара
Самой низкой точкой земного шара считается Мертвое море, которое находится на 434 метра ниже уровня моря. Более того, за последние 40 лет оно опустилось еще ниже (почти на 25 метров). Одним из самых интересных феноменов Мёртвого моря является цветение красных водорослей, из-за которого оно в один момент меняет свой цвет. Это происходило в 1980 и 1992 годах.
Самая северная точка планеты
Нет, это не Северный полюс. С точки зрения всего земного шара это был бы Северный полюс, но не с точки зрения суши — это остров Каффеклуббен (Гренландия), расположенный в Северном Ледовитом океане. Этот остров расположен в 443,3 километрах от Северного полюса и был впервые обнаружен Робертом Пири (исследователем американской части Арктики) в 1900 году. Название ему придумал датский исследователь Лауге Кох в 1921 году. Как бы странно это ни звучало, но Каффеклуббен в переводе с датского означает «Кофе-Клуб», на сегодняшний день мало кто может объяснить чем именно руководствовался Лауге, придумывая такое название.
Самая южная точка планеты
На этот раз это действительно Южный полюс, расположенный в Антарктике. Это место возвышается лишь на 100 метров выше уровня моря, хотя ледяной покров здесь достигает толщины в 2700 метров. Интересный факт: на Южном полюсе вы можете стать свидетелем восхода и заката солнца лишь раз в год, в сентябре и марте соответственно.
Самый отдаленный остров на планете
Остров Буве — один из самых одиноких островов в мире. Он расположен в южной части Атлантического океана и является территорией Норвегии. Это полностью вулканический остров, а его центральная часть вся покрыта ледяной коркой. По сути это огромный потухший вулкан. Остров впервые был обнаружен Жан-Батистом Шарлем Буве де Лозье 1 января 1739 года, а немного позже был назван в честь своего первооткрывателя. Остров необитаем, его площадь составляет 59 квадратных километров, а высота над уровнем моря – 935 метров.
Самый крупный остров
Самый крупный остров в мире — это Гренландия. Площадь ее поверхности равна 2 166 086 квадратных километров. Изначально остров находился под контролем Дании, но с 1979 года и по сегодняшний день это отдельное государство со своим правительством и парламентом. Из-за неблагоприятных условий для жизни, население Гренландии насчитывает лишь 57 000 человек. Большая часть острова покрыта льдом, который в некоторых местах достигает толщины в 4 километра. И хотя рыбные ресурсы здесь уже достаточно истощены, на помощь местным жителям пришло таяние ледников, обнажив легкодоступные минеральные ресурсы и предоставив им новый источник средств к существованию.
Самая полноводная река
Самая полноводная река в мире — Конго, расположенная в западно-центральной части Африки и впадающая в Атлантический океан. Ее глубина в некоторых местах достигает 220 метров. Это вторая по протяженности река в мире, идущая следом за Амазонкой. Ранее она была известна под названием Заир. Общая протяженность реки составляет 4700 километров, что делает ее 9 в мире среди самых длинных рек планеты.
Самый юный остров
Остров Ниидзима — небольшой вулканический остров, расположенный в Филиппинском море. Он появился в результате извержения вулкана в конце ноября 2013 года, в 163 милях к югу от Токио. Это лишний раз доказывает, что поверхность Земли постоянно меняется, но, несмотря на то, что все ожидали, что Ниидзима вскоре исчезнет, он, вопреки общественному мнению, остался на своем месте.
Самая длинная сеть пещер
Пещерная система Мамонтова — Флинт-Ридж расположена в американском штате Кентукки. Это самая длинная сеть пещер в мире, чья площадь составляет примерно 52 830 гектаров, что в два раза превосходит вторую по величине сеть подводных пещер Сан-Актун, расположенную в Мексике. Это удивительно стабильная система пещер, образовавшаяся в пласте известняка. На данный момент исследованная часть пещер составляет 630 километров, и с каждым годом она увеличивается.
Самая отдаленная от центра планеты точка
Нет, это не гора Эверест. Самая отдаленная от центра Земли точка — гора Чимборасо, потухший вулкан в Эквадоре. Высота горы составляет 6268 метров, и хотя это и не самая высокая гора, но ее расположение на экваторе делает ее таковой. Гора расположена на 1 градус южнее экватора, а поскольку наша планета приплюснута с полюсов, то экватор является самым «толстым» местом нашей планеты.
©
Свежие комментарии