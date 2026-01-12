С нами не соску...
Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Процедуры закаливания позволяют нам поддерживать свой иммунитет на высоком уровне, исключая постоянные зимние проблемы с простудами и тому подобными неприятностями. Более того, регулярная закалка ускоряет метаболизм, что может стать хорошей заменой надоевшим диетам. Бонусами станут укрепление нервной системы и общий тонус организма — а ведь эти проблемы уже давно стали настоящим бичом современного жителя мегаполиса.

Вот краткий, но полный список правил, руководствуясь которым вы закалите не только тело, но и силу воли.

Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Проверка на слабость


Прежде, чем вы начнете процедуру закалки, нужно проверить состояние организма. Простудные заболевания, как и открытые ранки на коже — прямое противопоказание. Повышенное глазное давление тоже станет непреодолимым препятствием, так как резкий перепад температур будет провоцировать повышение давления. Любые проблемы с сердцем ставят крест на вашей мечте стать закаленным спортсменом: риск получить удар слишком велик.

Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Начало пути


Не нужно кидаться в бой очертя голову. Первое же перевернутое на себя ведро, где температура воды будет стремиться к нулю, скорее всего наградит вас простудой. Начинайте с обычного умывания, в первые дни не понижая градус воды ниже комнатных 22 по Цельсию. Потратьте неделю, постепенно снижая градус, пока холодная вода не станет для вас привычной. Затем можно приступить к работе над всем телом — по тому же принципу.

Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Работа по системе


Нерегулярные занятия чем бы то ни было не приносят никакого результата. Это относится и к закаливанию. Возьмите за правило никогда не отходить от заданного графика закалки, иначе все, что получится в итоге — постоянное раздражение от холодной воды и впустую потраченного времени.


Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Воздушная битва


Вопреки распространенному мнению, закаляться можно не только активным купанием в проруби, но и обычным воздухом. Первые тренировки должны проходить при температуре около 18 градусов по Цельсию, а время сеанса не должно превышать трех минут. Месяца в таком ритме хватит, чтобы понижать градусы и увеличивать количество затраченного на тренировку времени.

Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Человек дождя


Самым простым способом начать закаляться будет обычное обливание водой. Воду для этих целей лучше набрать из крана вечером и оставить до утра, чтобы она прогрелась до комнатной температуры. На первых порах, обливанию подвергаются только руки до локтя и ноги до колена. Через несколько недель можно переходить на обливания всего тела. Каждую декаду снижайте температуру воды на пять градусов — до разумных пределов.

Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Душ силы воли


Контрастный душ считается наилучшим способом не только закалить организм, но и укрепить внутренние органы. Приток крови к сосудам запускает метаболизм на более высокий уровень, укрепляется сердце, кожа становится более упругой. Кроме того, контрастный душ — отличный способ закалить и свою силу воли. Пользуйтесь следующей схемой, повторяя ее каждое утро: 10 секунд горячей воды-10 холодной-3 цикла.

Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Стопа воина


Вы, наверняка, неоднократно видели мотивирующие к закаливанию ролики, где главные герои, не моргнув глазом, разгуливают по свежему снегу. На самом деле, можно обойтись и без него. Просто наберите на дно ванны воды и становитесь в нее, переступая с ноги на ногу.

