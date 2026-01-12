Как закалить свое тело, чтобы никогда не болеть

Процедуры закаливания позволяют нам поддерживать свой иммунитет на высоком уровне, исключая постоянные зимние проблемы с простудами и тому подобными неприятностями. Более того, регулярная закалка ускоряет метаболизм, что может стать хорошей заменой надоевшим диетам. Бонусами станут укрепление нервной системы и общий тонус организма — а ведь эти проблемы уже давно стали настоящим бичом современного жителя мегаполиса.
Проверка на слабость
Прежде, чем вы начнете процедуру закалки, нужно проверить состояние организма. Простудные заболевания, как и открытые ранки на коже — прямое противопоказание. Повышенное глазное давление тоже станет непреодолимым препятствием, так как резкий перепад температур будет провоцировать повышение давления. Любые проблемы с сердцем ставят крест на вашей мечте стать закаленным спортсменом: риск получить удар слишком велик.
Начало пути
Не нужно кидаться в бой очертя голову. Первое же перевернутое на себя ведро, где температура воды будет стремиться к нулю, скорее всего наградит вас простудой. Начинайте с обычного умывания, в первые дни не понижая градус воды ниже комнатных 22 по Цельсию. Потратьте неделю, постепенно снижая градус, пока холодная вода не станет для вас привычной. Затем можно приступить к работе над всем телом — по тому же принципу.
Работа по системе
Нерегулярные занятия чем бы то ни было не приносят никакого результата. Это относится и к закаливанию. Возьмите за правило никогда не отходить от заданного графика закалки, иначе все, что получится в итоге — постоянное раздражение от холодной воды и впустую потраченного времени.
Воздушная битва
Вопреки распространенному мнению, закаляться можно не только активным купанием в проруби, но и обычным воздухом. Первые тренировки должны проходить при температуре около 18 градусов по Цельсию, а время сеанса не должно превышать трех минут. Месяца в таком ритме хватит, чтобы понижать градусы и увеличивать количество затраченного на тренировку времени.
Человек дождя
Самым простым способом начать закаляться будет обычное обливание водой. Воду для этих целей лучше набрать из крана вечером и оставить до утра, чтобы она прогрелась до комнатной температуры. На первых порах, обливанию подвергаются только руки до локтя и ноги до колена. Через несколько недель можно переходить на обливания всего тела. Каждую декаду снижайте температуру воды на пять градусов — до разумных пределов.
Душ силы воли
Контрастный душ считается наилучшим способом не только закалить организм, но и укрепить внутренние органы. Приток крови к сосудам запускает метаболизм на более высокий уровень, укрепляется сердце, кожа становится более упругой. Кроме того, контрастный душ — отличный способ закалить и свою силу воли. Пользуйтесь следующей схемой, повторяя ее каждое утро: 10 секунд горячей воды-10 холодной-3 цикла.
Стопа воина
Вы, наверняка, неоднократно видели мотивирующие к закаливанию ролики, где главные герои, не моргнув глазом, разгуливают по свежему снегу. На самом деле, можно обойтись и без него. Просто наберите на дно ванны воды и становитесь в нее, переступая с ноги на ногу.
