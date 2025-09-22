Шедевры советских кондитеров: какие бисквитные торты были популярны в то время

В целом ассортимент советских тортов был разделен на несколько категорий: песочные, бисквитные, слоеные, пряничные, миндальные и вафельные / Фото: twitter.com

Ингредиенты и отделка тортов

Независимо от того, какая основа для торта бралась ингредиенты во всех случаях использовались одни и те же / Фото: news.myseldon.com







мука пшеничная высший сорт;















много сахара и сахарной пудры;















цельное молоко;















сгущенка;















сливочное масло;















яйца;















крахмал;















патока;















шоколад;















агар-агар;















начинки из фруктов;















орехи;















какао-порошок;















разрыхлители;















ароматизаторы;















лимонная кислота;















вино десертное или коньяк;











пищевые красители.



Готовые бисквиты резали слоями, пропитывали и создавали шедевры отечественной кулинарии – декорировали / Фото: fi.pinterest.com

1. «Отелло»

Один из немногих тортов, коржи которого были пропитаны коньячным сладким сиропом / Фото: alternativa-sar.ru

2. «Прага»

Торт Прага можно назвать одним из наиболее известных в СССР / Фото: cookpad.com

3. «Сказка»

Торт Сказка нередко покупали просто попить чай с семьей или направляясь в гости, без особого повода / Фото: kulinaria1914.ru

4. «Осень»

В данном произведении советских кулинаров тоже просматривается «природная» тематика / Фото: mykaleidoscope.ru

5. «Пионерский»

На полках магазинов можно было встретить и круглый вариант торта, и квадратный / Фото: chippfest.blogspot.com

6. «Ванильный»

Украшением для торта Ванильный служили красивые и вкусные грибы / Фото: fort.crimea.com

7. «Подарочный»

Подарочный торт имел прослойки из сливочного крема, а также коньячную пропитку / Фото: kotovskxleb.ru

8. «Трюфель»

Бисквитные слои торта Трюфель были очень хорошо пропитаны сладким сиропом и смазаны сливочно-шоколадным кремом / Фото: gotovim-doma.ru

9. «Шоколадный»

Чего-чего, а шоколада в торте Шоколадный было более чем достаточно / Фото: edim.com.ua

10. «Кофейный»

В качестве пропитки в данном случае использовался кофейный очень сладкий сироп / Фото: mykaleidoscope.ru

11. «Ореховый»

Название торта полностью соответствует содержанию, так как в нем даже крем был ореховым / Фото: mykaleidoscope.ru

12. «Калач»

Название торта полностью оправдывалось его внешним видом, он был практически копией русского классического калача / Фото: liveinternet.ru

Торты «безымянные» и выполненные на заказ

Что касается «безымянных», то их обычно обозначали, как «бисквитный с кремом», «бисквитно-фруктовый» и так далее / Фото: pastvu.com

В СССР были торты, которые купить в магазинах было практически невозможно, их заказывали по образцу из каталога / Фото: y105fm.com

Обычно заказывали один из двух видов таких тортов: литерный или фигурный / Фото: cccp-1-0.livejournal.com