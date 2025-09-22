Шедевры советских кондитеров: какие бисквитные торты были популярны в то время

Приблизительно к шестидесятым годам прошлого века в Советском Союзе выпекалось более семидесяти названий разнообразных тортов. Но все они уникальными не были. Некоторые имели незначительные различия: украшение, характер, дизайн отделки, сочетание отдельных ингредиентов. По вкусовым же качествам они почти ничем не отличались., бисквитные, слоеные, пряничные, миндальные и вафельные. Наиболее популярными среди населения были именно бисквитные торты.
В целом ассортимент советских тортов был разделен на несколько категорий: песочные, бисквитные, слоеные, пряничные, миндальные и вафельные / Фото: twitter.com
Ингредиенты и отделка тортов
Независимо от того, какая основа для торта бралась ингредиенты во всех случаях использовались одни и те же / Фото: news.myseldon.com
Независимо от того, какая основа для торта бралась (это мог быть как бисквит, так и вафли и так далее), ингредиенты во всех случаях использовались одни и те же:
- мука пшеничная высший сорт;
- много сахара и сахарной пудры;
- цельное молоко;
- сгущенка;
- сливочное масло;
- яйца;
- крахмал;
- патока;
- шоколад;
- агар-агар;
- начинки из фруктов;
- орехи;
- какао-порошок;
- разрыхлители;
- ароматизаторы;
- лимонная кислота;
- вино десертное или коньяк;
- пищевые красители.
Готовые бисквиты резали слоями, пропитывали и создавали шедевры отечественной кулинарии – декорировали / Фото: fi.
В качестве отделки использовались сахарный сироп, которым пропитывались коржи, желе, помадки, кремы, фруктовые начинки, цукаты, бисквитная крошка, в некоторых случаях шоколадные фигурки и фрукты. Бисквитная основа готовилась стандартным образом. Сначала взбивались яйца и сахар, затем туда добавлялась мука, ароматизаторы, для некоторых тортов брали какао и масло. Тесто помещали в формы и ставили в духовку для выпечки. Готовые бисквиты резали слоями, пропитывали и создавали шедевры отечественной кулинарии – декорировали.
1. «Отелло»
Один из немногих тортов, коржи которого были пропитаны коньячным сладким сиропом / Фото: alternativa-sar.ru
Один из немногих тортов, коржи которого были пропитаны коньячным сладким сиропом. Форма торта была квадратной. И между слоев, и снаружи использовался сливочный крем. Украшался готовый бисквитный торт тоже этим кремом.
2. «Прага»
Торт Прага можно назвать одним из наиболее известных в СССР / Фото: cookpad.com
Этот торт можно назвать одним из наиболее известных. Рассказывали о нем очень много в разных источниках, а те люди, которые жили еще во времена СССР, и сейчас помнят его вкус. Торт имел круглую форму. Между слоями делалась прослойка из масляного крема, в который добавлялись яичные желтки и порошок-какао. По бокам и сверху его сначала смазывали фруктовой начинкой, а затем покрывали шоколадной глазурью.
3. «Сказка»
Торт Сказка нередко покупали просто попить чай с семьей или направляясь в гости, без особого повода / Фото: kulinaria1914.ru
Этот торт тоже был не менее популярным среди советского населения. К тому же, его нередко покупали просто попить чай с семьей или направляясь в гости, без особого повода. Стилизован этот торт был под деревянное полено и имел соответствующий вид – продолговатый. Бисквитные слои пропитывались сначала сахарным сиропом, затем промазывались одним из кремов. Это мог быть крем шарлотт, гляссе или масляный. Украшали его шоколадно-сливочным или сливочным кремом, бисквитной крошкой и цукатами.
4. «Осень»
В данном произведении советских кулинаров тоже просматривается «природная» тематика / Фото: mykaleidoscope.ru
В данном произведении советских кулинаров тоже просматривается «природная» тематика. Торт чем-то напоминал предыдущее изделие (состав, пропитка), только имел форму квадрата, по бокам и сверху его смазывали кремом, затем еще добавляли шоколадную глазурь и украшения в виде грибочков. Бока посыпались крошкой.
5. «Пионерский»
На полках магазинов можно было встретить и круглый вариант торта, и квадратный / Фото: chippfest.blogspot.com
На полках магазинов можно было встретить и круглый вариант торта, и квадратный. Пропитка была обычная – сахарный сироп, а прослойка – крем сливочный с пралине. Готовый торт покрывался сверху помадкой. В качестве украшений выступал все тот же крем, цукаты, орехи (их делали в патоке) и стандартная бисквитная крошка.
6. «Ванильный»
Украшением для торта Ванильный служили красивые и вкусные грибы / Фото: fort.crimea.com
Это был круглый бисквитный торт с пропитанными сладким сиропом коржами и прослойками сливочно-шоколадного и сливочного крема. Сверху он покрывался специальной шоколадной помадкой. Украшением для него служили красивые и вкусные грибы, ножка которых была бисквитной, а шляпка из воздушного безе.
7. «Подарочный»
Подарочный торт имел прослойки из сливочного крема, а также коньячную пропитку / Фото: kotovskxleb.ru
Торт появлялся в продаже в двух вариациях. Он мог иметь как круглую форму, так и квадратную. Но других различий не было. То есть и рецепт, и украшение было практически идентичным. Данный торт имел прослойки из сливочного крема, а также коньячную пропитку. И по бокам, и сверху его обмазывали кремом и посыпали жареными измельченными орехами, а также для посыпки использовали сахарную пудру.
8. «Трюфель»
Бисквитные слои торта Трюфель были очень хорошо пропитаны сладким сиропом и смазаны сливочно-шоколадным кремом / Фото: gotovim-doma.ru
По аналогии с предыдущим десертом, данный торт также выпускался и в круглом, и в квадратном варианте. Бисквитные слои были очень хорошо пропитаны сладким сиропом и смазаны сливочно-шоколадным кремом. Снаружи тоже торт покрывался кремом, только шоколадным. Плюс к этому, его посыпали шоколадной крошкой, а украшением служили фигурки из того же шоколада. Десерт обладал удивительным нежным вкусом.
9. «Шоколадный»
Чего-чего, а шоколада в торте Шоколадный было более чем достаточно / Фото: edim.com.ua
Уже название говорит само за себя. Чего-чего, а шоколада здесь было более чем достаточно. Все слои были пропитаны именно сливочным шоколадным кремом. Только наружная часть была покрыта шоколадной глазурью, поверх которой были кремовые украшения и фигурки из бисквитного теста в такой же глазури.
10. «Кофейный»
В качестве пропитки в данном случае использовался кофейный очень сладкий сироп / Фото: mykaleidoscope.ru
В качестве пропитки в данном случае использовался кофейный очень сладкий сироп. Крем тоже был кофейным, естественно, сливочным. Украшался десерт шоколадным и кофейным кремами. Сверху дополнительно его посыпали бисквитной крошкой и жареными измельченными орехами.
11. «Ореховый»
Название торта полностью соответствует содержанию, так как в нем даже крем был ореховым / Фото: mykaleidoscope.ru
Название полностью соответствует содержанию, так как в данном торте даже крем был ореховым. Снаружи его покрывали помадкой. Для украшений использовались цукаты и все тот же ореховый крем.
12. «Калач»
Название торта полностью оправдывалось его внешним видом, он был практически копией русского классического калача / Фото: liveinternet.ru
Название торта полностью оправдывалось его внешним видом. А он был практически копией русского классического калача. Внутреннее содержимое, естественно, отличалось. Торт пропитывался сладким традиционным сиропом, слои смазывались кремом (использовался именно шоколадный). Снаружи его полностью смазывали взбитыми яичными белками. В ряде магазинов его практически нельзя было купить уже к середине шестидесятых годов прошлого столетия.
Торты «безымянные» и выполненные на заказ
Что касается «безымянных», то их обычно обозначали, как «бисквитный с кремом», «бисквитно-фруктовый» и так далее / Фото: pastvu.com
Обе эти категории стояли отдельно от уже перечисленной продукции. Что касается «безымянных», то их обычно обозначали, как «бисквитный с кремом», «бисквитно-фруктовый» и так далее. Отличались они друг от друга только прослойкой и некоторыми тонкостями дизайна.
В СССР были торты, которые купить в магазинах было практически невозможно, их заказывали по образцу из каталога / Фото: y105fm.com
Вторая категория – это торты, которые купить в магазинах было практически невозможно. Их заказывали по образцу из каталога. В зависимости от пожеланий заказчика, эти торты могли весить два, три и больше килограммов.
Обычно заказывали один из двух видов таких тортов: литерный или фигурный / Фото: cccp-1-0.livejournal.com
Обычно заказывали один из двух видов таких тортов: литерный или фигурный. В первом случае главное отличие от традиционных тортов заключалось лишь в необычной отделке и размере. Фигурные же стояли вообще особняком. Торты могли украшать самые разные шоколадно-кремовые фигуры в виде бутылок шампанского, белочек и зайчиков, корзинок с цветами и прочего.
