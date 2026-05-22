Удобрение, которое заставляет герань разрастаться и чудесно цвести

Казалось бы, растения — они все так между собой похожи. У каждого из них есть корень, стебель и листья. Однако, не смотря на такое внешнее сходство, уход за ними может кардинально отличаться. И то, что может нанести вред одному растению, другому может принести неисчерпаемую пользу.



Герань, как раз таки относится к числу таких парадоксальных растений, для который лучшим удобрением является то, что в другие растения лучше не добавлять.

Литр этого простого удобрения заставляет мою герань разрастаться и чудесно цвести. Вычитал этот способ в старой газете.Герань, в силу своей неприхотливости и полезности растёт во многих домах. При хорошем уходе герань может достигать больших размеров, и что самое главное, очень больших соцветий. Однако, чтобы достичь хороших результатов, одной водой и солнечным светом обойтись не получится. Для этого нужно немного проявить смекалки, ну или просто прочесть данную статью.Многие цветоводы любят добавлять в герань золу и поливать её водой, перемешанной с йодом. А те, кому не жалко денег из своего кошелька и вовсе покупают специальные минеральные удобрения, которые в принципе по своей пользе не отличаются от того же йода, намешенного с водой. Все эти банальные удобрения мы отбросим и больше не будем о них вспоминать, ведь о них и так давно известно, а максимум цветения герани они не дадут.Есть одно удобрение, которое состоит из двух элементов, один из которых это вода. Я не думал, что такое простое и неординарное удобрение окажется столь эффективным, что проходящие мимо моего дома люди, смотря в мои окна будут спрашивать как вырастить такую же прекрасную герань как у меня. Потому что она настолько теперь большая и красивая, что аж в глаза бросается.И теперь давайте ближе к сути.Эту герань я поливал раствором из молока и водыЭтот способ я вычитал в старой газете, которая валялась уже долгие годы в чулане для растопки дров. Обратив внимание на заголовок, где обещали отличную герань после добавления 100 мл молока, я заинтересовался. Я и так искал, чем бы можно было удобрить этот цветок, а тут ещё и такой простой рецепт — всего лишь нужно добавить в литр воды 100 миллилитров молока. Молоко у меня есть всегда и потому я сразу преступил к испытаниям.Скажу без преувеличения, герань буквально за пару недель изменилась до неузнаваемости. Соцветия стали очень большими, а сам ствол стал очень крепким. Цветок до сих пор растёт очень уверенно, и всё благодаря такому «молочному» поливу раз в два дня. Кто ж знал, что молоко может так положительно влиять на герань, а вот в другие растения я бы никогда его и не добавил. Попробуйте сами и оцените.