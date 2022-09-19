Откуда на эмблеме медиков появилась змея, и за что великий целитель Асклепий был повержен Зевсом

Ранние годы и жизненный путь

Слева направо: Аполлон Бельведерский, Ватикан. \ Аполлон, фреска из Помпей, I век нашей эры.

Хирон — кентавр, сын Кроноса и Филиры, изначально наделённый бессмертием.

Асклепий, бог исцеления. \ Фото: aktuelarkeoloji.com.tr.

Асклепий и Хирон в греческой мифологии. \ Фото: i.pinimg.com.

Мифы и легенды

Римская монета с изображением Асклепия с Гигией на одной стороне и портретом Гордиана III на другой стороне. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Асклепий. \ Голова Гигеи, богини чистоты.

Асклепий (в центре) прибывает на Кос, его встречают Гиппократ (слева) и местный житель (справа), мозаика, II-III век нашей эры. \ Фото: radiofmplus.org.

Заключение

Слева направо: Асклепий и Гигея. \ Джованни Лоренцо Бернини, Медуза, 1638-1648 годы.

Асклепий, Карло Грегори, XVIII век. \ Фото: art.famsf.org.