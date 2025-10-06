С какой целью в СССР бензин красили в разные цвета, и почему сегодня к такой градации хотят вернутьс

Сегодня бензин на заправках одинаковый по виду, и отличить его можно разве что по названию, да и пистолеты маркируют разными оттенками. А вот во времена Советского Союза в определенные цвета красили само топливо. Причем такая судьба постигала не все марки, и делалось это исключительно в целях безопасности.
Сейчас разноцветные на заправках разве что пистолеты. /Фото: dexpens.com
Многие из тех, кто жил в СССР, помнят, что с шестидесятых годов прошлого века на заправках можно было найти четыре типа бензина: А-66, А-72, А-76 и АИ-93. Стоимость его колебалась от 60 до 95 копеек. Различались марки топлива октановым числом, который определяли либо автомобильным (или моторным), либо исследовательским способом - отсюда и различия в аббревиатурах разных марок бензина.
Различия в аббревиатурах бензина были не просто так. /Фото: pinterest.de
Однако была еще одна забота у тех, кто производил столь необходимое вещество дл автомобилей - для того, чтобы снизить процент детонации и повысить при этом октановое число, в Советском Союзе использовался тот же метод, что и в других странах по тем временам. Речь идет о добавлении тетраэтилсвинца — это высокоэффективная присадка, которая делала топливо этилированным. Только один бензин советского производства - А-72 - не имел этой добавки.
Советский бензин был не только с другим октановым числом, но и цветом отличался. /Фото: back-in-ussr.com
И именно этилированный бензин и по ГОСТу было необходимо окрашивать.
Например, на советских заправках можно было найти синий бензин. /Фото: cnews.com
Но в СССР его использовали активно, так как тогда попросту не было альтернативы. А оттенков красителя зависел от марки бензина: так, А-66 красили в оранжевый, А-72 — в зеленый, АИ-93 был синим. И только неэтилированный А-72 оставался природного цвета. Со временем цветовая градация изменилась: синим цветом стали окрашивать высокооктановое топливо АИ-98, которое поставлялось только на предприятия. А марка А-72 в какой-то момент стала этилированной, и получила розовый оттенок.
Может быть, однажды бензин снова обретет другой цвет. /Фото: lenta.ua
К слову, красители никак не влияли на свойства топлива, возможно, поэтому практика окрашивания бензина сохранилась в ряде европейских стран: например, в Англии, Германии или Франции. Там этот способ используют не только в качестве маркировки, но и во избежание закупки фальсификата. На отечественных просторах эту цветовую градации тоже подумывают вернуть, однако когда именно это произойдет, пока сказать трудно.
