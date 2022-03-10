Вещи, которые занимают прочное место на полке, а им давно пора на свалку

Хлам непобедим: копится незаметно. За повседневными хлопотами не хватает времени, чтобы с ним разобраться. Вот и получается, что львиную долю места на полках, в кладовых и шкафах занимают вещи, которые не покидают их годами.



Мы всегда за рациональный подход, поэтому выяснили, какие бытовые предметы давно пора выбросить или заменить на более современные аналоги.



Подставка под приборы

Соусница

Соусы на полке холодильника

Вешалки с прищепками

Коробки из-под бытовых приборов

Полочка в ванной

Гладильная доска для рубашек

Кухонное полотенце

Хозяйственная металлическая губка

Соковыжималка для цитрусовых

Изначально замысел у такой подставки был просто отличный: со столовых приборов, находящихся в вертикальном положении, стекала вода. После просушки их достаточно было сразу убрать в шкаф. Но на практике нередко в подставке заводится плесень, а не протертые приборы покрываются налетом. Так что хотя приспособление и удобное, но внутри него сплошные микробы.Соусница хоть и выглядит красиво, но, кажется, занимает на полке лишнее место. Из такого сосуда неудобно выливать самый распространенный соус — кетчуп. Также при приготовлении часто используются готовые соусы в упаковке. Так или иначе, если не планируете закатывать званые вечера с идеальной сервировкой, соусницу можно не покупать.Проверьте холодильник — наверняка соусам, которые стоят на полках его дверцы, уже немало месяцев, если не лет.Мы редко обращаем внимание на срок годности соусов, хотя в большинстве случаев вскрытую упаковку хранить можно от 1 до 6 месяцев.Магазинные полки пестрят различными вешалками: деревянными, пластиковыми, железными. Один из видов — вешалки с прищепкой, на которые нужно вешать брюки. Только вот прищепки оставляют на ткани следы и заломы, которые сложно убрать. Специалисты рекомендуют хранить брюки, перевесив их через перекладину вешалки.Чтобы на прибор распространялась гарантия, необходимо хранить коробку, чеки и прочие документы. Но, как правило, гарантия на большинство бытовых предметов заканчивается через 1–3 года, а вот упаковка занимает место в чулане годами. На самом деле порой хранить их и вовсе не нужно — прочитайте условия гарантии. Многие производители принимают приборы и без упаковки, достаточно гарантийного талона.Полочка в ванной, как правило, быстро теряет опрятный вид, ржавеет и только зря занимает место. Железные прутья покрываются ржавчиной, которую придется убирать. Если уж решили установить в ванной полку, лучше использовать пластиковую с отверстиями внизу, которую легко снять и отмыть. А лучше вообще хранить в ванной минимум косметики — под воздействием тепла и влаги она начинает портиться.Помимо прочих предметов, которыми мы почти никогда не пользуемся, у многих дома завалялась маленькая гладильная доска для глажки рукавов рубашек. Однако сейчас утюгом пользуется все меньше людей, предпочитая не гладить вовсе или пользоваться отпаривателем. Поэтому, если вам не приходится гладить рубашки 7 дней в неделю или вы не профессиональный портной, от бесполезного прибора можно отказаться — он лишь занимает место.Кухонное полотенце необходимо менять каждые несколько дней, а лучше ежедневно. Если делать это реже, на ткани будут размножаться бактерии. Особенно если вытирать полотенцем не только влажные руки, но и все подряд: стол, другие поверхности, посуду. Вместо них лучше использовать одноразовые тканевые и бумажные полотенца.В прежние времена хозяйственная металлическая губка была на кухне незаменимым помощником. С ее помощью было удобно очищать сковородки и кастрюли. Но сейчас в магазине есть богатый выбор средств, в том числе и от засохшего жира. А такая губка, напротив, царапает и портит тонкое покрытие современных сковородок. Вот и получается, что аксессуар лежит в шкафу и зря занимает место.Свежий апельсиновый сок — это, несомненно, очень вкусно, но вот пока достанешь и соберешь соковыжималку (а потом и помоешь), пройдет много времени, и сок пить перехочется. Кажется, гораздо проще и быстрее выжать сок по старинке. Да и посуду мыть не надо.