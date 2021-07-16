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Куда движется Северный полюс

Санта-Клаусу лучше приготовиться к переезду — и подтянуть свой английский. Северный Полюс движется в сторону Лондона, причем довольно быстро. К такому неожиданному выводу пришли ученые сразу нескольких стран, моделирующие состояние нашей планеты на основе данных со спутника GRACE.

Куда движется Северный полюс

Вообще говоря, ничего супернеобычного в движении полюсов планеты нет. Научное сообщество знает об этой тенденции с тех пор, как выяснилось, что Земля не идеально круглая. Кроме того, планета немного раскачивается в пространстве, поскольку вращается вокруг своей оси.

Куда движется Северный полюс

Но естественные колебания Земли становятся, в последнее время, все сильнее. Такие выводы сделали ученые на основе последних полученных данных. Информация об исследовании появилась в крайнем номере Science Advances: сейчас ученые уверены, что колебания планеты усиливаются благодаря человеческой деятельности.

Куда движется Северный полюс

Северный полюс дрейфовал на запад, в сторону канадского Гудзонова залива. Но в 2000 году полюс начал менять направление движения и, в конце концов, направился на восток, причем скорость дрейфа превысила стандартную в два раза.

Куда движется Северный полюс

Теперь научное сообщество уверяет, что ответственность за такое положение дел несет изменение распределения массы на поверхности планеты.



Куда движется Северный полюс

Но как человеческим существам, таким маленьким в масштабе планеты, удалось так существенно повлиять на массу целой планеты? Все просто: баланс воды и льда на суше изменился, благодаря глобальному потеплению.

Куда движется Северный полюс

Быстрая дестабилизация ледового покрова в Гренландии и Антарктиде сыграла здесь значительную роль. Компьютерная модель показала, что повышение уровня воды в Индийском океане и Каспийском море привело к движению Северного полюса в неестественном направлении.

Куда движется Северный полюс

Команда ученых использовала данные о гравитационных аномалиях, полученные со спутника GRACE. Эта информация позволила им сделать выводы о том, что ось Земли особенно чувствительна к изменениям водной массы в средних широтах.

Куда движется Северный полюс

Тревогу вызывает не сам факт движения полюса, но его несомненная взаимосвязь с климатом планеты. Ученые опасаются, что такое положение дел может привести к полномасштабной засухе на территории всей Азии — и очень возможно, наши дети будут слушать сказки о Санте, который живет на Северном полюсе, неподалеку от Пекина.

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