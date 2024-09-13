9 книг, которые читаются за одну ночь

3. Дэниел Киз «Множественные умы Билли Миллигана»

Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он помнит, — это как хотел броситься вниз с крыши здания школы. Ему говорят, что с тех пор прошло семь лет.