Делаем настоящий морской секстант

В течение тысячелетий люди ориентировались, сравнивая свои позиции с позициями знакомых небесных тел. Они сделали это с помощью таких инструментов, как секстант, который измеряет угол между небесной целью и горизонтом.

Некоторые секстанты это точные произведения искусства.Но вообще-то, простейший секстант можно построить из обычного мусора, вроде линейки. Кроме нее нужна еще прочная бечевка, скрепка, клейкая лента и рулетка . Нужно первым делом провести шнурок сквозь отверстие в транспортире и завязать. К концам привязывается груз, скрепки хватит. Теперь можно перейти к измерениям.В ясную ночь поднесите линейку к глазам и посмотрите на Полярную звезду. Измерьте угол, под которым висит струна, и вычтите это число из 90. В результате получается угол высоты звезды над горизонтом. Поздравляем, теперь вы умеете пользоваться секстантом!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: