С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...
  • Family Fun
    Враньё!!!!Какими были прожи...
  • Maxim
    Когда африканских голых баранов привозят в Канаду - они обрастают шерстью..Если черный цвет ...

Делаем настоящий морской секстант

В древности никаких спутников для определения месторасположения не было: моряки пользовались секстантом. Несмотря на сложность инструмента, его можно сделать и своими руками – из обычных линеек.

Делаем настоящий морской секстант

В течение тысячелетий люди ориентировались, сравнивая свои позиции с позициями знакомых небесных тел. Они сделали это с помощью таких инструментов, как секстант, который измеряет угол между небесной целью и горизонтом.

Некоторые секстанты это точные произведения искусства.

Делаем настоящий морской секстант

Но вообще-то, простейший секстант можно построить из обычного мусора, вроде линейки. Кроме нее нужна еще прочная бечевка, скрепка, клейкая лента и рулетка.



Нужно первым делом провести шнурок сквозь отверстие в транспортире и завязать. К концам привязывается груз, скрепки хватит. Теперь можно перейти к измерениям.



В ясную ночь поднесите линейку к глазам и посмотрите на Полярную звезду. Измерьте угол, под которым висит струна, и вычтите это число из 90. В результате получается угол высоты звезды над горизонтом. Поздравляем, теперь вы умеете пользоваться секстантом!

источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх