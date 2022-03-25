Красота для дома своими руками!

Свечи давно стали предметом декора и являются одним из главных атрибутов любого торжества. Они помогают создать праздничную уютную атмосферу. Новые свечи очень красивые, глянцевые, можно приобрести их в виде любых форм и фигурок. Сейчас их делают как произведения искусства, пахнущие, плавающие, разноцветные.

Но даже после первого использования вид уже не тот, Эффект производят именно только свеже зажженная свеча.

Используя огарки свечей, можно сделать ароматную новую свечку. В сезон мандарин кожура может стать прекрасной основой для этого.

Сначала надо правильно почистить мандарин. Для этого надо ножом срезать как крышечку верхний слой.











Затем взять чайную ложечку и аккуратно, чтобы не порвать поддеть мякоть, чтобы отделить ее от корки.

Теперь готовы мандариновые чашечки - подсвечники.











Старые свечи порезать ножом на небольшие кусочки и сложить в пустую консервную банку. Не страшно, если отрезки фитиля останутся внутри.







Парафин растопить на водяной бане.











Взять тонкую хлопковую веревку и окунуть одним концом в парафин.

Зажать его между двумя палочками для суши, по краям зафиксировать резинками.



















Положить на мандарин, чтобы фитиль располагался посередине.

Вылить горячую жидкость в очищенный мандарин через ситечко, чтобы туда не попали остатки старого фитиля. В расплавленный парафин капнуть несколько капель любимого эфирного масла.Вылить горячую жидкость в очищенный мандарин через ситечко, чтобы туда не попали остатки старого фитиля.











Кто любит запах гвоздики можно перед заливкой вверху воткнуть бутончики, они добавят пряного запаха.











Как только воск застынет свеча готова. При затвердевании парафина становится меньше, поэтому можно долить его и заново остудить.

В темноте мандарин как бы просвечивается, хорошо видна пористая кожура.