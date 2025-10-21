Как правильно вносить удобрения в землю перед зимовкой

Чтобы растения лучше росли.







Каждое лето наши огороды щедро одаряют нас овощами и фруктами, однако за один урожай почва теряет немало полезных элементов. Если игнорировать восполнение запасов этих веществ, земля станет беднее, а плоды будут хуже расти. Чтобы быть уверенным, что и следующий сезон принесет хороший урожай, почву нужно правильно удобрить перед зимовкой.

Почему именно осенью

Что нужно внести в почву осенью

Калийные удобрения

Фосфорные удобрения

Азотные удобрения

Рассказываем, как и чем это делать.Середина осени — лучшее время для основного удобрения огорода. Когда идут дожди и тает первый снег, внесенные полезные вещества постепенно поступают в почву. Минеральные элементы медленно растворяются, органика благодаря бактериям превращается в доступные растению формы.Лучше всего в это время года добавлять в грунт калийные и фосфорные удобрения, а также известь, если земля кислая. А вот все, что содержит азот, лучше оставить на весну, т. к. он быстро смывается дождем и талой водой.Выбирая удобрения, учитывайте состав вашей земли. Например, тяжелые глинистые почвы требуют больше кальция и меньше азота, а легкие песчаные хорошо воспринимают гумус и долго удерживают калий. Перед внесением удобрений важно проверить кислотность почвы.Калий и фосфор — важнейшие компоненты осенних удобрений. Эти элементы укрепляют иммунитет растений, помогают легче переносить морозы, недостаток влаги и улучшают качество плодов. Главное преимущество осеннего внесения этих минералов — они практически не вымываются из грунта и сохраняются там надолго.Калий повышает устойчивость растений к болезням и заморозкам, а также улучшает качество плодов.— Сульфат калия: отличное удобрение без хлора, содержащее примерно половину чистого калия. Растворяется легко, удобен в применении — достаточно добавить 20—25 граммов на квадратный метр почвы.— Сульфат калия-магния (калимагнезия): сочетает калий и магний, полезен для улучшения состояния почвы, особенно легкой песчаной. Норма внесения — около 15—20 граммов на квадрат.— Монофосфат калия: быстрый помощник для корней, содержащий много калия и фосфора одновременно. Отлично подходит для поливов плодовых деревьев и кустов: разводят 10 граммов препарата в ведре воды, используют литр-полтора раствора на квадратный метр.Фосфор необходим для развития корневой системы, цветения и повышения выносливости растений зимой. Однако его нельзя совмещать с известью или золой.— Простой и двойной суперфосфат: классические фосфорные удобрения, универсальные помощники на всех участках. Обычный суперфосфат добавляют из расчета 40—60 граммов на квадратный метр, а количество двойного уменьшают вдвое.— Фосфоритная мука: натуральное удобрение, богатое кальцием, магнием и микроэлементами. Несмотря на низкую скорость усвоения растениями, оно становится доступным со временем и обеспечивает питание на долгие годы вперед. Подходит для участков с повышенной кислотностью — торфа, песка и суглинков. Используется примерно 100—150 граммов на квадратный метр.Органические удобренияЭто природные вещества, которые улучшают качество почвы и обогащают ее полезными компонентами. Они работают мягко и длительно, медленно отдавая ценные вещества растениям. Однако применять органику нужно осторожно и вовремя.— Перегной: используют для улучшения структуры почвы и пополнения ее минералами.— Компост: создается путем переработки остатков растений и пищевых отходов. Через два-три года компост готов к применению. Он богат азотом, фосфором и калием.— Торф: повышает способность почвы удерживать влагу и пропускать кислород. Полезен для покрытия почвы вокруг растений.— Древесная зола: источник калия и кальция, повышающих стойкость растений к низким температурам. Зола полезна и своими микро- и макроэлементами.— Сидераты: специальные растения (например, бобовые, ржица, горчица), выращиваемые специально для последующей закладки в почву. Благодаря сидератам улучшаются структура и химический состав почвы, уничтожаются вредные насекомые.Азот лучше вносить весной, так как он легко вымывается из почвы. Осенью можно использовать небольшое количество удобрений, если земля очень истощена. Важно сочетать его с фосфором и калием.