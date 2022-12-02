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Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Во многих панельных домах старой постройки кухня занимает всего 6 квадратных метров. Так как обычно в такой квартире нет места для отдельной столовой, в кухне также ставят и обеденный стол со стульями. В статье мы покажем несколько идей, которые позволят уместить в шести квадратах все необходимое для кухни.

Практичный угол



Угловая кухня – это всегда практично. Если сделать столешницу не идеально ровной, а с изгибами, то комната не будет смотреться такой узкой. В этом случае вы сможете поставить небольшой обеденный стол, и мебель не будет мешать друг другу.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Барная стойка



Верным решением в малогабаритной кухне станет альтернатива обеденному столу – барная стойка. Если сделать ее двухъярусной, то под ней можно хранить необходимые для готовки предметы.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Вместо подоконника, умывальник



Многие решают в кухне с шестью квадратами использовать подоконник. Обычно из него делают продолжение столешницы или он выполняет роль обеденного стола. Но также можно в него встроить умывальник, что позволит немного расширить пространство для другой мебели.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Встроенный в шкаф диван



Чтобы разместить в небольшой кухне все необходимое, некоторые устанавливают шкаф. Оригинальное решение — сделать шкаф не полным, а оставить место для дивана.
Так кухня будет казаться более уютной и продуманной.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Контрастные оттенки



Для создания стильного интерьера в кухне с шестью квадратами дизайнеры интерьера советуют выбирать контрастные оттенки для оформления. К примеру, черный пол, белый гарнитур, темная столешница. Пространства больше не станет, но выглядит кухня очень эффектно.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Раскладной стол



Практичное и верное решение для малогабаритной кухни – это складной стол. В любой момент вы можете его разложить и принять в маленькой кухне больше гостей.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Скрытые фасады гарнитура



Еще одна хитрость от дизайнеров – это скрытые фасады. Такой вариант оформления сгладит слишком острые углы и позволит визуально удлинить узкую и некомфортную кухню.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Расширенная балконом



Если в кухне есть балкон, то не упускайте возможность использовать это дополнительное пространство. Утеплите его и разбейте стенку, а дальше протяните свою кухню на балкон.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Встроенная по вертикали техника



В 6 квадратах очень сложно уместить всю необходимую для кухни технику. Поэтому советуем ее разместить в шкафах, но только в вертикальном положении.

Креативные идеи для стильного дизайна 6-ти метровой кухни

Если у вас кухня всего 6 квадратов, значит, у вас появилась возможность проявить свою фантазию. Старайтесь выполнять интерьер таким образом, чтобы в ней было хоть немного уютно и удобно.
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