Нехитрый способ, как пожелтевшим пластиковым изделиям вернуть белизну

Ситуация с пожелтевшими от времени белыми розетками, выключателями, пластиковыми окнами знакома почти всем. По прошествии некоторого времени пластиковая поверхность действительно меняет цвет, темнеет. Оказывается, есть простое и дешевое аптечное средство, которое вернет пластиковым изделиям первоначальную белизну.
Димексид - доступное аптечное средство, которое поможет быстро вернуть белизну пожелтевшему пластику / Фото: womond.com
Название его Димексид. Это прозрачная жидкость, почти не имеющая запаха. Достаточно просто смочить в нем салфетку и хорошо потереть выключатель, розетку или другую поверхность. Белизна будет возвращаться прямо на глазах. Для полного очищения понадобится всего несколько минут и никаких усилий. Такой эффект не может обеспечить даже самое сильное моющее и отбеливающее средство.
Пожелтевший выключатель, размещенный на внешней стене дома, с помощью димексида приобрел более свежий вид - жаль, что фасадная краска не ушла
Несколько капель димексида необходимо капнуть на вату и интенсивно ей потереть поверхность выключателя
Пластик отбеливается на глазах, буквально за несколько минут
Желательно вокруг выключателя поместить бумагу, чтобы обои остались сухими, однако и при попадании димексида на них ничего страшного не произойдет. Как только обои высохнут, все следы исчезнут.
Недорогое средство эффективно удаляет желтизну с любых пластиковых поверхностей, даже с оконных рам и подоконников / Фото: obalkonah.ru
