Нехитрый способ, как пожелтевшим пластиковым изделиям вернуть белизну

Димексид - доступное аптечное средство, которое поможет быстро вернуть белизну пожелтевшему пластику / Фото: womond.com

Пожелтевший выключатель, размещенный на внешней стене дома, с помощью димексида приобрел более свежий вид - жаль, что фасадная краска не ушла

Несколько капель димексида необходимо капнуть на вату и интенсивно ей потереть поверхность выключателя

Пластик отбеливается на глазах, буквально за несколько минут

Недорогое средство эффективно удаляет желтизну с любых пластиковых поверхностей, даже с оконных рам и подоконников / Фото: obalkonah.ru