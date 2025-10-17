С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Нехитрый способ, как пожелтевшим пластиковым изделиям вернуть белизну




Ситуация с пожелтевшими от времени белыми розетками, выключателями, пластиковыми окнами знакома почти всем. По прошествии некоторого времени пластиковая поверхность действительно меняет цвет, темнеет. Оказывается, есть простое и дешевое аптечное средство, которое вернет пластиковым изделиям первоначальную белизну.


Димексид - доступное аптечное средство, которое поможет быстро вернуть белизну пожелтевшему пластику / Фото: womond.com

Димексид - доступное аптечное средство, которое поможет быстро вернуть белизну пожелтевшему пластику / Фото: womond.com

 

Название его Димексид. Это прозрачная жидкость, почти не имеющая запаха. Достаточно просто смочить в нем салфетку и хорошо потереть выключатель, розетку или другую поверхность. Белизна будет возвращаться прямо на глазах. Для полного очищения понадобится всего несколько минут и никаких усилий. Такой эффект не может обеспечить даже самое сильное моющее и отбеливающее средство.
Пожелтевший выключатель, размещенный на внешней стене дома, с помощью димексида приобрел более свежий вид - жаль, что фасадная краска не ушла

Пожелтевший выключатель, размещенный на внешней стене дома, с помощью димексида приобрел более свежий вид - жаль, что фасадная краска не ушла

 
Несколько капель димексида необходимо капнуть на вату и интенсивно ей потереть поверхность выключателя

Несколько капель димексида необходимо капнуть на вату и интенсивно ей потереть поверхность выключателя

 
Пластик отбеливается на глазах, буквально за несколько минут

Пластик отбеливается на глазах, буквально за несколько минут


 

Желательно вокруг выключателя поместить бумагу, чтобы обои остались сухими, однако и при попадании димексида на них ничего страшного не произойдет. Как только обои высохнут, все следы исчезнут.
Недорогое средство эффективно удаляет желтизну с любых пластиковых поверхностей, даже с оконных рам и подоконников / Фото: obalkonah.ru

Недорогое средство эффективно удаляет желтизну с любых пластиковых поверхностей, даже с оконных рам и подоконников / Фото: obalkonah.ru

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх