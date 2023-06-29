Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити

Тайна происхождения Нефертити

Нефертити.

Нефертити любимая жена фараона

Аменхотепом IV и Нефертити.

Эхнатон-Аменхотеп IV.

Эхнатон целует старшую дочь Меритатон, её сестра Макетатон сидит на коленях Нефертити, а младшая Анхесенпаатон играет с серьгами матери.

Новая религия Египта

Царица Нефертити.

Царские дочери. Нефернефрура и её старшая сестра Нефернефруатон-ташерит на стене дворца Ахетатона.

Предательство

Раскопки древнего Ахетатона— города Солнца. / Барельеф. Поклонение солнцу.

Статуя царицы Нефертити.

Вторая жена фараона

Кийа

Месть дочери за поруганную честь матери

Меритатон - дочь и третья жена фараона Эхнатона.

Тутанхамон

Тутанхамон.

Эхнатон и Нефертити.

Неизвестное захоронение египетской царицы

Бюст царицы Египта Нефертити. Новый музей. Берлин.