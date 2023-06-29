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Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити


Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити

История любви египетской царицы Нефертити и фараона Аменхотепа, которой более трех тысячелетий, жива в памяти потомков и поныне. И она, как всякая любовь, была преисполнена безудержной страсти и трепетности. Были в ней также и любовный треугольник, и хладнокровное предательство, и сладкая месть.

Тайна происхождения Нефертити


Одна из легенд, дошедших до наших дней, о необычайной красоте, мудрости и предприимчивости египетской царицы Нефертити, жены фараона Аменхотепа IV, гласит, что родилась она в Месопотамии в семье царя Ташрута. Приблизительной датой рождения будущей правительницы Египта считается 1370 год до н.э. Вполне вероятно, что настоящее имя Нефертити – Тадухепа. Девочка от самого рождения отличалась поистине неземной красотой, и в 13-летнем возрасте была отправлена в Египет в качестве подарка фараону Аменхотепу III, с целью укрепления династических связей.


Нефертити.

Нефертити.

 

По другой же легенде вполне вероятно, что настоящим отцом Нефертити был сам Аменхотеп III, а матерью девушки – наложница его гарема, в котором подросшая красавица позже оказалась и сама. Существует еще несколько второстепенных версий, но, увы, ни одна из всех не имеет под собой достаточного количества исторических доказательств.

В большинстве случаев, хотя и условно, но все же считается, что первым супругом молодой красавицы стал престарелый фараон Аменхотеп III. С тринадцати лет Нефертити жила наложницей в его гареме. А когда правитель скончался, всех его жен ожидала гибель, так как по законам многовековых традиций Египта наложниц фараона хоронили вместе с почившим.

Нефертити любимая жена фараона


Аменхотепом IV и Нефертити.

Аменхотепом IV и Нефертити.

 

Юную Нефертити спасает случай: судьбоносное знакомство с сыном правителя Аменхотепом IV (позже он будет известен под именем Эхнатон), которое в корне изменило судьбу девушки. Плененный необычайной красотой и грацией наложницы своего отца, он женился на Нефертити. И вместо мучительной смерти, которой подверглись все обитательницы гарема почившего владыки, она неожиданно становится «главной женой» нового правителя Египта Аменхотепа IV. Девушка действительно была умопомрачительно прекрасна, и не зря считалась дочерью самой богини красоты.
Эхнатон-Аменхотеп IV.

Эхнатон-Аменхотеп IV.

 

Вскоре между фараоном и «главной супругой» разгорелись сильные чувства. Невзирая на то, что правитель Египта обладал тщедушным телосложением, непривлекательным лицом, а также несносным характером, в котором главными чертами были вспыльчивость, капризность, злопамятность, Нефертити полюбила его всей душой. И нужно отметить, что эта любовь, безусловно, была взаимной. Вскоре Аменхотеп отказался от многочисленных жен и возвеличил единственную и неповторимую, объявив ее «великой царской женой».

Об их большой любви можно судить по многочисленным фрескам, скульптурам и барельефам. Везде молодая женщина и ее муж изображены озаренные счастьем: в саду, на троне, молящиеся новому единому богу Солнца – Ра, который по приказу Аменхотепа сменил всех прежних египетских богов.
Эхнатон целует старшую дочь Меритатон, её сестра Макетатон сидит на коленях Нефертити, а младшая Анхесенпаатон играет с серьгами матери.

Эхнатон целует старшую дочь Меритатон, её сестра Макетатон сидит на коленях Нефертити, а младшая Анхесенпаатон играет с серьгами матери.

 

Новая религия Египта


Молодая 16 летняя супруга с первого дня приняла здравое решение - не перечить амбициям супруга, а поддерживать его. Пришедший на престол Аменхотеп IV провозгласил эру новой религии, по которой на смену множеству богов пришел Атон – единственный бог, олицетворяющий солнце. Спустя время уже Эхнатон и Нефертити, создав культ бога Атона, сами стали считать себя богами на земле. Имя "Нефертити" трактовалось как "пришла прекрасная женщина". Она олицетворяла женский элемент творения, а Эхнатон - мужской элемент бытия, вместе они считались очень важными составляющими для культа бога Солнца. Фараон провозгласил себя сыном Атона и велел называть себя Эхнатоном, чем подчеркивал свое божественное происхождение.
Царица Нефертити.

Царица Нефертити.

 

Во всех начинаниях повелителя поддерживала юная жена, что принесло для Нефертити немалые привилегии – фараон объявил супругу соправительницей. Получив власть, жена владыки Египта не стала второй фигурой в державе. Она не сидела в покоях дворца, в вместе с мужем принимала послов и великих особ других государств, выезжала с ним на различные церемонии и лично проводила мероприятия, прославляющие нового бога.
Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити

Царские дочери. Нефернефрура и её старшая сестра Нефернефруатон-ташерит на стене дворца Ахетатона.

 

По прошествии 12 лет совместного правления фараон Эхнатон имел огромную власть, его империя стала, как никогда, могущественной. Одно омрачало счастливый союз Эхнатона и Нефертити - супруга, исправно рождая фараону детей, произвела на свет шестеро дочерей, но никак не могла подарить фараону наследника престола.

Предательство


А после смерти матери правителя и троих его дочерей, Эхнатон охладел к Нефертити. Смерть детей фараона однозначно расценивалась как плохой знак, и культ Атона был под угрозой. Теперь правитель буквально начал бредить сыном, которого не смогла родить ему жена. Эхнатон отвернулся от собственного семейства и обратил свой взор на красавиц гарема.
Раскопки древнего Ахетатона— города Солнца. / Барельеф. Поклонение солнцу.

Раскопки древнего Ахетатона— города Солнца. / Барельеф. Поклонение солнцу.

 

И, когда новая столица Ахетатон, была наконец-то возведена, он перебирается туда один, оставив супругу в древних Фивах. Постройку этого сказочного города царствующая чета задумала, только поженившись. Немногим более чем за десятилетие город был возведен. На "раскаленных песках возвышались роскошные дворцы с мозаичными полами, бассейны с чистой водой, пальмовые рощи, просторные мостовые". Задумали вместе, а переселился в новую столицу фараон один. Невыносимая обида выжигала душу царице Нефертити, но ничего поделать было нельзя, пришлось смириться.
Статуя царицы Нефертити.

Статуя царицы Нефертити.

 

Вторая жена фараона


Среди наложниц гарема особой красотой выделялась Кийя – девушка царского рода. На ней и остановил свой выбор изрядно постаревший фараон. Кийя в скором времени наконец-то родила ему долгожданного сына, и счастью правителя не было меры. Он буквально осыпал новую жену подарками и почестями. Однако объявить Кийю «великой женой» при живой Нефертити, он не посмел. Но и тут хитроумный фараон придумал выход, он даровал новой любимой титул «младшего фараона», возвел ее на трон и надел на ее голову венец высшей власти – тиару с изображением священной змеи.
Кийа

Кийа

 

Однако, не успев насладиться царской властью, юная Кийя по неизвестным причинам вскоре умерла. Фараон не особо сокрушался по поводу ее кончины, так как к тому времени он уже начал охладевать к ней. Вторая жена оказалась далеко не такой преданной и верной его помощницей в государственных делах, какой была Нефертити. Именно ее все чаще и чаще стал вспоминать фараон, которому было одиноко в новой столице. В конце концов, не выдержав, он послал за ней эскорт. Однако покинутая царица отказалась даже видеть предателя-мужа! Она так и не смогла простить ему измены…

Месть дочери за поруганную честь матери


Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити

Меритатон - дочь и третья жена фараона Эхнатона.

 

Титул «великой царской жены» вскоре Нефертити передала своей дочери Меритатон, которую сама и обучила всем изысканным ласкам, нравившимся ее мужу... Не удивляйтесь, близкородственные браки в то время были в порядке вещей, а вовсе не исключением. И фараон взял в жены собственную старшую дочь, которая родила ему и внучку, и дочку в одном лице. Такие браки, как известно, в конце концов и привели к вырождению царской династии Египта.

А Меритатон, будучи третьей женой фараона, по полной отомстила за поруганные чувства своей матери, велев стереть имя Кийи со всего того, что могло пережить века: каменных стел, барельефов, стен дворцов. И сейчас доподлинно известно, что на семнадцатом году правления фараона Эхнатона имя второй жены Кийи уже нигде не фигурировало рядом с его именем.

Это было намного больше, чем месть, ибо утеря имени для древнего египтянина было самым страшным наказанием. Без него невозможна была вечная загробная жизнь, и поэтому считалось, что потеряв его, человек канул в небытие.

Тутанхамон


Тутанхамон.

Тутанхамон.

 

После ухода в мир иной Эхнатона и Нефертити, культ бога солнца Атона окончательно потерял свою актуальность. После смерти старшей дочери и третьей жены фараона Меритатон, правление перешло к единственному сыну Эхнатона – Тутункатону. Невзирая на юный возраст, он взойдет на трон, а в историю войдет под именем - Тутанхамон. Со временем новый царь вернет религию Египта к прежним канонам – вновь будут открыты храмы для поклонения другим богам, а своего отца - Эхнатона-Аменхотепа IV он объявит еретиком. Таким образом, выстраданный сын фараона, обесчестил имя своего отца, возомнившего себя божеством.
Эхнатон и Нефертити.

Эхнатон и Нефертити.

 

Неизвестное захоронение египетской царицы


Но, что интересно, настоящее место захоронения влиятельной царицы, в отличие от ее мужа, до сих пор не найдено. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий ученые-археологи время от времени делают громкие заявления, что гробница первой жены фараона обнаружена. Однако тщательная экспертиза и анализ находок не подтверждают достоверность этих фактов.

Почти пять лет тому назад египтолог Карл Николас Ривз с уверенностью заявил, что саркофаг с останками Нефертити находится в тайной комнате, которая расположена в гробнице Тутанхамона. Но далее дискуссионных споров о том, разбирать ли стену, скрывающую возможную гробницу Нефертити, дело не продвинулось.
Бюст царицы Египта Нефертити. Новый музей. Берлин.

Бюст царицы Египта Нефертити. Новый музей. Берлин.

 

А вот об облике прекрасной правительницы Египта Нефертити потомки вот уже более трех тысячелетий судят по сохранившемуся бюсту, который обнаружен при археологических раскопках древнеегипетского города Ахетатона. Сейчас бюст царицы хранится в стенах Нового музея в Берлине.

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Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица Нефертити

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Любовная страсть, предательство и месть по-египетски: Фараон Эхнатон и царица НефертитиПодписаться на мой Instagram
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