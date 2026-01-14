Выдающиеся открытия, сделанные обычными людьми

- Пока ученые сбились с ног в поисках школы Аристотеля в Афинах, которую знаменитый философ основал в 335 г. до н.э., Ликей был обнаружен простым рабочим во время строительства Музея Современного Искусства.
- В китайском городке Тайчжоу дорожные рабочие наткнулись на какой-то предмет, погребенный на глубине 2 метров. Были вызваны археологи, которые аккуратно и нежно разрыли всю близлежащую территорию, и обнаружили могилу с гробом, в котором лежала прекрасно сохранившаяся мумия.
- Венера Милосская – прекрасная метафора для не самых образцовых домохозяек — столетиями лежала в земле на острове Милос, пока греческий крестьянин не откопал ее в поисках строительного мрамора.
- Могилы средневековых славянских атаманов повезло найти барсуку. Животное несколько лет усердно рыл себе дом неподалеку от фермы в Бранденбурге, но имел неосторожность оставить на поверхности земли тазовую человеческую кость. Вскоре понаехавшие археологи раскопали нору, где обнаружили могилы 12 века.
- Родня Джорджа Дэвиса после его смерти обнаружила фигурку советского солдатика в оригинальной упаковке, купленную, очевидно, в 1934 г. После консультации с оценщиком выяснилось, что так бережно хранимая фигурка была изготовлена в 1912 г.
- 27 мая 1653 года рабочий Адриан Кенкен занимался своими прямыми обязанностями и производил ремонт церкви Сен-Брис в городе Турне, когда внезапно обнаружил несколько золотых монет. Продолжив копать в верном направлении, он отрыл древнюю могилу буквально набитую золотом. Позже ученые опознали труп, принадлежавший самому королю салических франков Хильдерику 1, почившему в 481 году.
- В 2000 году Рик Норсигиан приобрёл несколько фотопластинок с изображением Йосемитского национального парка за 45 долларов, а немногим позже нашелся и автор фотографий. Негативы принадлежали «перу» знаменитого фотографа Энсела Адамса и были проданы за 200 миллионов долларов.
- В июне 2016 в ирландском болоте дерновщиком выловил десятикилограммовый кусок масла возрастом 2000 лет. В те давние времена сливочное масло было особым деликатесом в Ирландии, и позволить его себе могли только боги в виде жертвоприношений. Болото оказалось на удивление качественным маслохранилищем, и археологи утверждают, что оно вполне съедобно.
- Брат с сестрой, пожелавшие остаться неизвестными, избавлялись от унаследованного хлама, продавая с молотка все, что имело хоть какую-то ценность. И были крайне удивлены, когда 40 сантиметровая китайская ваза была продана через полчаса за 85 миллионов долларов, что до сих пор является рекордной ценой за китайскую поделку, правда, принадлежавшую императору Цяньлуну 200 лет назад.
- Итальянец, разглядывая на google maps свой родной город, pзаметил странные тени овальной формы на небольшом участке. В своем блоге он упомянул о «странности» и предложил архитекторам среди своих подписчиков поделиться своим мнением. Архитекторы не остались равнодушными – и обнаружили целую римскую виллу, засыпанную землей по уши.
- В 1784 году простой сборщик риса чинил оросительную канаву и нашел печать из чистейшего золота. Добросовестный крестьянин тут же отнес находку местным властям, которые опознали легендарную реликвию. Печать была подарена императором Гуанъу династии Хан японскому послу во время китайско-японской встречи на высшем уровне в 57 году.
- Обычная домохозяйка, прогуливаясь со своим сыном и металлоискателем по полям Хартфордшира, обнаружила золотую подвеску-распятие 15-го века на глубине 10 см, которую продали с аукциона за 300 тысяч долларов.
- В 1935 году настоятель монастыря решил переместить большую гипсовую статую Будды в отдаленный флигель, где хранились не особо ценные предметы культа. Перемещая фигуру по территории монастыря, грузчики уронили тяжелую статую, штукатурка облупилась, и сквозь нее проглянул благородный металл. Под маскировочным слоем белого гипса громадная статуя была из чистейшего золота. Переезд отменили, и по сей день этот Будда выставлен на всеобщее обозрение как самый большой золотой буддийский истукан.
- Когда в турецкой провинции Невшехир затеяли реконструкцию и запланировали снести все здания в рамках инновационного обновления города, было найдено подземное поселение возрастом около 5 тысячи лет, занимающее площадь по предварительным расчетам не менее 40 гектаров на глубине 100 метров под землей.
- Бульдозеры, расчищавшие джунгли в дельте реки Диквис на Коста-Рике, столкнулись неодолимым препятствием в виде огромных валунов шарообразной формы. Ученые высказали мнение, что шары являются произведением культуры Диквис. Сегодня известно о существовании 300 штук каменных шариков, которые, будучи древнейшими гражданами государства, размещены в каждом уважающем себя городе Коста-Рики.
- Маршируя по территории Египта в 1799 году, французская армия нашла плиту с выбитыми на ней идентичными надписями на трех языках. Розеттский камень сыграл немаловажную роль в расшифровке египетских иероглифов.
- Хоксненский клад – крупнейший клад, представленный на демонстрационных стендах в Британском музее. В состав его входят 14, 865 монет, 200 предметов серебряной домашней утвари, а также множество золотых украшений. В один прекрасный день 1922 года Эрик Лоус, местный фермер, потерял молоток, и пошел искать его с металлоискателем. Молоток он все-таки нашел, но заодно с коробкой, набитой сокровищами.
- Школьное задание по истории Второй мировой войны вызвало целую череду событий. В детстве отец мальчика часто слышал историю о том, как немецкий самолет потерпел крушение на полях принадлежавшей семейству фермы в Дании. Вооружившись металлоискателем, отец с сыном вышли на охоту, и через несколько минут обнаружили обломки истребителя Люфтваффе Мессершмитт Bf 109.
- 19 сентября 1991 года нашли прекрасно сохранившееся тело, погребенного в толще льда. Первой мыслью было, что речь идет о нераскрытом преступлении, и они сообщили о находке в компетентные органы. Прибывшие на место преступления криминалисты с удивлением обнаружили, что трупу уже 4 тысячи лет, и передали дело археологам. А те, в свою очередь, передали тело в Южнотирольский Археологический Музей, где оно радует взор посетителей.
- Одному любителю искусства приглянулась рамка на блошином рынке, и он был вынужден приобрести картину целиком за 4 доллара. Избавляя понравившуюся рамку от портившей ее картины, коллекционер обнаружил первый тираж Декларации независимости США.
- Прогуливаясь по лесу с товарищами, в сентябре 1940 года восемнадцатилетний ученик механика Марсель Равида наткнулся на вход в пещеру, в которой были начертаны уникальные наскальные рисунки. Они поклялись хранить находку в тайне, но уже через неделю французы сдали свой секрет учителю, который оказался знатоком по доисторическим временам. Пещеру признали национальным достоянием, и толпы паломников устремились подивиться на наскальную живопись пещеры Ласко. Однако творение рук человеческих простоявшее, по утверждению специалистов, немало тысяч лет, начало разлагаться от одного присутствия людей, и пещеру закрыли для посещения.
- Знаменитые Кумранские рукописи, или свитки Мёртвого моря были обнаружены в результате поиска затерявшихся козлов. Разыскивая своих забредших в дебри животных, один из пастухов провалился в пещеру, где стояли кувшины с древними рукописными текстами Ветхого Завета. Первые свитки были проданы за 21 долларов, но оказались в руках специалиста, определившего подлинность документов.
- Супружеская чета, высвобождая перешедшее в собственность банка жилище от своего присутствия, обнаружила на чердаке пару старых коробок, в одной из которых валялся первый выпуск комикса про супермена. Сегодня его аукционная стоимость составляет 1 млн. долларов.
- В 1974 году китайский фермер копал колодец, но лопата наткнулась на какую-то древнюю статую. Эксперты сразу узнали в ней реликвию династии Цинь. Позже ученые вырыли целое воинство таких статуй на участке фермера, и назвали находку «Терракотовой армией».
- Всю свою сознательную жизнь археолог Говард Картер искал фараонову гробницу. Финансирование было на исходе, и если бы не заскучавший мальчишка-водонос, ковыряющий палочкой песок и обнаруживший каменную ступеньку, ведущую, как оказалось, в гробницу к Тутанхамону, то средства были бы освоены не рационально. 22 дня понадобилось Картеру, чтобы одна ступенька превратилась в целую гробницу, позже обросшую многочисленными мифами и легендами.
