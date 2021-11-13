Тайга-1: мачете из Советского Союза, созданное для спецназа и спасателей

Мачете из Советского Союза.
Советский Союз стремился выпускать буквально все продукты, что только существуют на планете, обеспечивая себя в полной мере. Особенно актуально это было для вещей, так или иначе касавшихся силовых структур государства. Например, мачете под названием Тайга-1. Забавно, но сегодня об этом инструменте куда чаще вспоминают иностранцы, нежели наши соотечественники. А зря, ведь большинство современных российских аналогов и рядом не стоит с «Тайгой».
Отличный инструмент для выживания.
Полное название этого советского гаджета – УВСР Тайга-1. Страшная на первый взгляд аббревиатура на самом деле расшифровывается очень просто: «Устройство для выполнения спасательных работ». Такое название было дано инструменту не просто так. Разрабатывался он для спасателей и бойцов специальных подразделений. При первом взгляде на «Тайгу» в голове складывается достаточно зловещий образ какого-то страшного оружия из фантастической книги. На самом деле данное мачете задумывалось в первую очередь как инструмент.
Заменит топор и лопату, а также многое другое.
У мачете длинный прямой клинок в 212 мм. Общая длина инструмента (вместе с рукоятью) составляет 347 мм. Ширина клинка у рукояти – 41 мм, а на самом толстом участке – 80 мм. Эта нехитрая особенность конструкции позволяет копать при помощи «Тайги». На обухе также имеется пила с 14 зубьями. Рукоятка инструмента полая, позволяющая хранить в себе элементы НАЗ.
Создавался в том числе для спецназа.
С помощью «Тайги» можно было делать огромное количество полезных дел. Рубить, пилить, ковырять, перекусывать, поддевать и многое другое. Даже сегодня будет трудно найти нож или мачете, который бы одинаково хорошо справлялся с каждой из поставленных перед ним задач. Даже такой инструмент, как лопатка пехотная, который славится своей неприхотливостью и универсальностью, преимущественно проигрывает Тайге-1.
Отличный инструмент во всех отношениях.
На момент 1980-90-х годов альтернативы Тайге-1 просто не существовало. Это была действительно уникальная разработка. В инструменте нет ничего лишнего, при этом на природе функционал мачете позволял решить 9,5 из 10 задач. Это делало «Тайгу» идеальным выбором для путешественников, туристов, рыбаков и охотников. Хотя мачете и не могло полностью заменить лопату или топор, с лагерными задачами оно справлялось на ура. Важным достоинством инструмента было еще и то, что весил гаджет совсем немного.
Не очень удобная ручка.
Были у УВСР Тайга-1 и недостатки. Самым значительным можно считать рукоятку. Она странная и не очень удобная. Сегодня уже не узнать, чем был продиктован именно такой, абсолютно не эргономичный дизайн. Добавляет вопросов и то, что над «Тайгой» работал коллектив конструкторов Скрылева - люди, прекрасно разбиравшиеся и в ножах, и в прочих походных инструментах.
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