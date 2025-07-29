История советского пива «Жигулевское»: откуда оно взялось и как обрело популярность

Жигулевское пиво было очень популярно в СССР/ Фото: silaslavy.ru

Купить его можно было в специальных киосках / Фото: novelsip.com

Пивной бар в СССР/ Фото: world.lib.ru

Пиво продавалось даже в банках

Жигулёвский пивоваренный завод в Самаре

Данное пиво стоило в СССР достаточно дёшево / Фото: mypress.mx

Сейчас данное пиво не менее популярно / Фото: mamandarin.com