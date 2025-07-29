История советского пива «Жигулевское»: откуда оно взялось и как обрело популярность

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Жигулевское пиво имеет долгую историю и считается одним из символов российской пивоваренной промышленности. Жигулевское пиво производится по традиционным рецептам с использованием только натуральных ингредиентов. Оно отличается своим освежающим вкусом, легкой горчинкой и хорошей пеной. Благодаря своему качеству и доступной цене, данный напиток пользуется огромной популярностью среди настоящих ценителей и любителей пива в стране.
Не секрет, что Жигулевское пиво — это достаточно популярный напиток, который пользуется большим спросом даже сейчас. Но оказывается, что варить его начали на побережье Волги ещё в далёком 19 столетии. Но настоящее признание данный напиток получил лишь в Советском Союзе.
Жигулевское пиво было очень популярно в СССР/ Фото: silaslavy.ru
Оказывается, что пивоварня была построена в 1881 году в Самаре не просто так. Принял решение о ее строительстве австрийский предприниматель Альфред фон Вакано. Он выбрал именно этот город для строительства завода потому, что рядом находилась огромная река Волга, которая отличалась своей кристально чистой водой. Ещё одним решающим фактором в этом вопросе стало удобное расположение транспортного сообщения.
После того, как было завершено строительство завода, Альфред решил дать сортам пива свои названия. Самый ходовой и вкусный сорт был назван «Венский». Он решил дать такое название в честь своей родной страны. Пивоварня, построенная у реки, являлась весьма успешным объектом. Все потому, что данный напиток продавался не только в самой России, но и за ее рубежом..
Купить его можно было в специальных киосках / Фото: novelsip.com
Несмотря на то, что пивоварня достигла огромных успехов, первая мировая война оказала существенное влияние на ее деятельность. После введения сухого закона императором, пивоваренная промышленность оказалась на грани краха. Австрийский гражданин Вакано, основатель пивоварни, был вынужден покинуть страну, так как его подозревали в шпионаже. В 1917 году он вернулся на родину вместе со своей семьей. В то время пивоварня уже находилась в государственной собственности, но не функционировала. Однако сыновья Вакано не собирались просто смириться с этим положением дел. К 1920 году они снова попытались восстановить пивоварню, но спустя некоторое время были вынуждены покинуть страну снова. После этого пивоварня полностью перешла во владение государства, и там начались масштабные изменения и преобразования.
Пивной бар в СССР/ Фото: world.lib.ru
А уже в 1934 году Анастас Микоян, являющийся наркомом пищевой промышленности, решил посетить данный завод. Когда Анастас приехал в Самару, он был поражен тем, как преобразилась пивоварня. Кроме того, он решил отведать то самое «Венское» пиво. Наркому пришлось оно по вкусу, но единственное, что его сильно смущало — это название самого пива. Тогда Микоян принял решение изменить название данного напитка. С тех самых пор его начали называть «Жигулевское». Дело в том, что это название было выбрано не просто так. Оказывается, на другом берегу Волги были расположены Жигулёвские горы, именно в честь них и было переименовано пиво. Стоит отметить, что данный завод производил не только этот сорт пива, но были и другие. Дело в том, что они являлись не сильно популярными и не пользовались большим спросом.
Стоит отметить, что в Советском Союзе качеству продуктов уделялось особое внимание. Будь то колбаса, или пиво, все должно было быть сделано на высшем уровне. Именно поэтому существовал ГОСТ, которому нужно было обязательно следовать. Исходя из этих правил, Жигулевское пиво должно было иметь светлый цвет и иметь крепость не менее 2,8 процента. Также исходный экстракт должен был составлять не менее 11 процентов. Что ещё не мало важно, в нем было прописано, какое сырье можно было использовать для приготовления данного напитка и сколько должна составлять продолжительность ферментации.
Пиво продавалось даже в банках
Стоит отметить, что Жигулевское пиво приобрело огромную популярность в Советском Союзе, где было около 700 пивоварен, где производили это пиво. Возникает вопрос: почему так много? Ответ весьма прост. Жигулевское пиво было «живым», то есть нефильтрованным и не пастеризованным, и имело очень короткий срок годности – всего около недели. Именно поэтому производителям необходимо было иметь много точек производства рядом с потребителями, чтобы свежее пиво могло быть быстро доставлено и потреблено до истечения срока годности.
Обычно то пиво, которое поступало на продажу, было доставлено с самых ближайших заводов. Чаще всего пиво продавали в специальных киосках. Все желающие могли принести свои тару, и купить данный напиток. Многие советские граждане сразу брали с собой трёхлитровую банку и спешили к этим киоскам, чтобы испить свежего прохладительного напитка. Также данное пиво продавали в магазинах в стеклянных тарах. Самое интересное заключается в том, что после того, как советские люди покупали пиво, тару из стекла можно было сдать обратно в магазин и получить немного денег.
Жигулёвский пивоваренный завод в Самаре
Жигулевское пиво было очень популярно среди советских граждан. Кроме того, на это существует даже свои причины. Оказывается, Жигулевское пиво было одним из наиболее доступных и широко распространенных брендов пива в СССР. Оно производилось на множестве заводов по всей стране, что позволяло его легко найти в магазинах и на рынках.
Также в то время Жигулевское пиво считалось одним из лучших в СССР. Оно изготавливалось в соответствии с высокими стандартами и требованиями качества и имело приятный вкус. А ещё Жигулевское пиво было относительно недорогим, что делало его доступным для широкой аудитории. В советское время многие люди имели ограниченные финансовые возможности, и Жигулевское пиво было хорошим вариантом для тех, кто хотел насладиться пивом по доступной цене.
Данное пиво стоило в СССР достаточно дёшево / Фото: mypress.mx
Также стоит отметить, что во многих советских городах были специальные рестораны, которые так и назывались «Жигули». В них можно было отведать свежего пива и попробовать необычные закуски. Например, в центре столицы, на Арбате, до сих пор существует заведение с таким названием. Оно отличается тем, что имеет достаточно демократичный ценник и всегда собирает огромное количество любителей пенного. Раньше в Ленинграде тоже был основан бар под названием «Жигули» и пользовался огромной популярностью среди богемных жителей.
В настоящее время Жигулевское пиво является одним из самых популярных пенных напитков в России. Его производство осуществляется на нескольких десятках пивоварен, расположенных как в самой России, так и в бывших республиках Советского Союза. Благодаря этому, любой желающий может легко найти и приобрести этот напиток не только в специализированных барах и пабах, но и в обычных магазинах.
Сейчас данное пиво не менее популярно / Фото: mamandarin.com
История Жигулевского пива уходит своими корнями в Самару, где на берегу реки началась его производственная деятельность. С тех пор, пиво Жигулевское завоевало сердца множества поклонников своим неповторимым вкусом и качеством. Сегодня оно стало неотъемлемой частью российской пивной культуры и представлено в широком ассортименте, чтобы удовлетворить вкусы самых требовательных покупателей.
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