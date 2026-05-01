Старый коневоз стал убежищем для пары, сделавшей из него настоящее произведение искусства

Коневоз, превращенный в уютный дом под названием Sam Robin.
Британские супруги Джозеф и Сиан, стремившиеся сбежать от городской жизни и от рабочей недели с 9 до 17-00, смогли добиться своего – они создали те условия, о которых так долго мечтали. Благодаря трансформации старого коневоза в потрясающий крошечный дом, им удалось кардинально изменить свой образ жизни.
Старый Mercedes вдохновил на преобразования.
Когда шумная городская жизнь и работа в переполненном офисе становится в тягость, некоторые современники идут на любые ухищрения, чтобы уйти от вечной суеты. Взять, к примеру, супругов из Великобритании, Джозефа и Сиан, которым удалось уйти и от рутины работы с девяти до пяти, и от душных улиц. Правда, для этого им понадобилось три года упорного труда, чтобы превратить старый коневоз Mercedes в прекрасный крошечный дом, который помог кардинально поменять их образ жизни. Пара рискнула, решив вложить немало сил и средств в неопределенное будущее, которое могло оказаться столь радужным только в мечтах, но результат того стоил.
Стеклянная дверь позволяет наполнить крошечный дом светом.
Когда речь зашла о покупке старого автофургона, энтузиастам казалось, что 5-6 месяцев будет достаточно для того, чтобы превратить его в надежное убежище, в котором будет уютно и удобно каждому. Но фантазии оказались далеки от реальности, сложности начались с демонтажа перегородок, напольного покрытия, стен и потолка, которые нужно было снять, чтобы избавиться от запаха животных.
У каждой детали интерьера своя история.
Примечательно: Творческий дуэт не спешил выбрасывать старую древесину, решив ее хорошенько очистить и восстановить.оборудования и др. Также пришлось приглашать специалистов, которые проводили электричество и устанавливали газовое оборудование, чтобы обеспечить себе полную безопасность в дальнейшем.
Теперь и у кошек райская жизнь.
При планировке мобильного убежища под названием Sam Robin The Horsebox («Коневоз Сэм Робин») энтузиасты руководствовались не только собственным удобством. Поскольку они не собирались избавляться от своих двух кошек, постарались организовать для них и укромные уголки для сна, и места для развлечений, а также в двух местах своего дома они установили крошечные окна-иллюминаторы, которые служат выходом/входом любимых пушистиков.
Функциональная гостиная обустроена напротив стеклянной двери.
Учитывая, что фургон имеет довольно скромные размеры, чтобы визуально увеличить объем жилища, заднюю распашную дверь заменили на стеклянную. Оформленную во французском стиле, дверь с двойным остеклением, супруги изготовили самостоятельно, используя восстановленную древесину и старое стекло. Она стала главной изюминкой проекта. Мало того, что с ее помощью жилище наполняется светом, она действительно впускает в него природу, делая жизнь более приятной и захватывающей. В хорошую погоду пара держит ее открытой, особенно, если удобно усаживается на диван в мини-гостиной, расположенной сразу у торцевой двери. Ну и при низких температурах или осадках, все также приятно наблюдать за непогодой, греясь у дровяной печи.
Кухонный уголок стал колоритным пятном в Sam Robin.
Миниатюрная обеденная зона у окна.
Не обошлось и без кухонного уголка, для изготовления которого использовали массив восстановленного дерева. Джозеф и Сиан, выбирая более простую жизнь, решили, что открытых полок и необходимого минимума оборудования/техники будет достаточно для приготовления пищи, ведь они совсем не прочь делать это на костре. Рядом с кухонным гарнитуром, прямо у окна, выделили местечко для столика, который служит обеденной и рабочей зоной.
Лаконичная ванная в крошечном доме Sam Robin вполне благоустроена.
Следом за кухней оборудована лаконичная ванная комната, отгороженная от жилого пространства лишь плотной непромокаемой шторой. На крошечном пятачке удалось установить поддон, душевую лейку, раковину и биотуалет, который они собирали самостоятельно, как и изготавливали тумбу.
Уютная спальня на втором уровне Sam Robin.
Потолочный люк в спальне наполняет ее светом (Sam Robin).
Учитывая, что у коневоза над кабиной нависает часть фургона, спальню удалось спрятать на второй уровень, прикрыв от общей жилой зоны фигурной перегородкой. В нее попасть можно по приставной, за которой спрятали мини-гардеробную. Несмотря на то, что здесь очень низкий потолок, за счет наличия открывающегося потолочного люка и окна в спальне светло и уютно.
Живописная сельская местность – идеальное место для жизни и работы (Sam Robin).
В заключение, авторы Novate.ru хотели отметить, что пара вместе со своим мобильным домом Sam Robin The Horsebox нашла пристанище в идиллической сельской местности Девона, где Джозеф занимается созданием живых изгородей и строительством сухих каменных стен, а Сиан, как психотерапевт, проводит прием в миниатюрном кабинете, расположенном рядышком с коневозом.
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии