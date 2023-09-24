Если в следующем сезоне вы хотите получить стену из цветов, то ещё осенью поухаживайте за клематисами! Обрезайте, подкармливайте и укрывайте, и клематисы будут вам благодарны.
Первое действие с клематисами осенью — конечно же, обрезка. Быстрорастущий клематис нужно обрезать до 30 см от земли.
На следующий год клематис спокойно нарастит новые побеги.
Второй этап — подкормка. Здесь подойдёт любое фосфорно-калийное удобрение. К их числу относится борофоска, монокалий фосфат, двойной суперфосфат (нужно добавить калий) или специальное комбинированное удобрение с пометкой «Осень».
Рассыпьте одну горсть выбранного удобрения на расстоянии 20 см от растения, взрыхлите землю.
Осталось только укрыть клематис. Сделать это можно с помощью кусочка спанбонда и пары камней. Всё, клематисы уйдут на зимовку, а на следующий год порадуют вас цветами!
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Осенний уход за клематисами
Если в следующем сезоне вы хотите получить стену из цветов, то ещё осенью поухаживайте за клематисами! Обрезайте, подкармливайте и укрывайте, и клематисы будут вам благодарны.
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