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Осенний уход за клематисами

Если в следующем сезоне вы хотите получить стену из цветов, то ещё осенью поухаживайте за клематисами! Обрезайте, подкармливайте и укрывайте, и клематисы будут вам благодарны.

Осенний уход за клематисами

Первое действие с клематисами осенью — конечно же, обрезка. Быстрорастущий клематис нужно обрезать до 30 см от земли.

Осенний уход за клематисами

На следующий год клематис спокойно нарастит новые побеги.

Осенний уход за клематисами

Второй этап — подкормка. Здесь подойдёт любое фосфорно-калийное удобрение. К их числу относится борофоска, монокалий фосфат, двойной суперфосфат (нужно добавить калий) или специальное комбинированное удобрение с пометкой «Осень».

Осенний уход за клематисами

Рассыпьте одну горсть выбранного удобрения на расстоянии 20 см от растения, взрыхлите землю.

Осенний уход за клематисами

Осталось только укрыть клематис. Сделать это можно с помощью кусочка спанбонда и пары камней. Всё, клематисы уйдут на зимовку, а на следующий год порадуют вас цветами!

Осенний уход за клематисами
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