Сколько вы готовы потратить на собачью конуру? И кто сказал, что собаке там должно быть тесно и неудобно?



Стоимость этих роскошных собачьих домов доходит до 150000 фунтов стерлингов, в них есть кондиционирование воздуха и даже переговорные устройства. Названия домов соответствующие: «Колониальная гранд-вилла», «Римский императорский особняк».







1. Стоимость роскошных конур домов для собак начинается от £ 30 000 (около 2.2 млн рублей). Но это самые простенькие дома из этой коллекции. Если хочешь полный «фарш» — готовь £ 150 000 (около 11 млн рублей).







2. По человеческим меркам это дом небольшой, но если сравнить с обычной собачьей конурой — очень просторный. Чтобы комфортно было друзьям четвероногим.







3. Для собаки в доме предусмотрен центральных вход. Если в дом нужно «пробраться» человеку для техобслуживания, то предусмотрен широкий технический вход сбоку. А обслуживать в таких домах есть что — кондиционер, отопление, музыкальная система.







4. Материалы, которыми отделаны собачьи дома, тоже соответствующие: бук и дуб, натуральный камень, мрамор.







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6. Разница в мелочах. Создатели утверждают, что все элементы домов — это ручная работа. Внимание уделено мелким деталям.







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10. Да, это собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов. Домовладелец, похоже, доволен.







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