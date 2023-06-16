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Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

Сколько вы готовы потратить на собачью конуру? И кто сказал, что собаке там должно быть тесно и неудобно?

Стоимость этих роскошных собачьих домов доходит до 150000 фунтов стерлингов, в них есть кондиционирование воздуха и даже переговорные устройства. Названия домов соответствующие: «Колониальная гранд-вилла», «Римский императорский особняк».

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

1. Стоимость роскошных конур домов для собак начинается от £ 30 000 (около 2.2 млн рублей). Но это самые простенькие дома из этой коллекции. Если хочешь полный «фарш» — готовь £ 150 000 (около 11 млн рублей).

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

2. По человеческим меркам это дом небольшой, но если сравнить с обычной собачьей конурой — очень просторный. Чтобы комфортно было друзьям четвероногим.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

3. Для собаки в доме предусмотрен центральных вход. Если в дом нужно «пробраться» человеку для техобслуживания, то предусмотрен широкий технический вход сбоку. А обслуживать в таких домах есть что — кондиционер, отопление, музыкальная система.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

4. Материалы, которыми отделаны собачьи дома, тоже соответствующие: бук и дуб, натуральный камень, мрамор.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

5.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

6. Разница в мелочах. Создатели утверждают, что все элементы домов — это ручная работа. Внимание уделено мелким деталям.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

7.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

8.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

9.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

10. Да, это собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов. Домовладелец, похоже, доволен.

Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

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Собачья конура за 150 000 фунтов стерлингов

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Собачья конура за 150 000 фунтов стерлинговПодписаться на мой Instagram

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