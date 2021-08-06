«Пятерка» любых автомобилей героя мемов, эпатажного Никиты Джигурды

Герой многочисленных мемов, эпатажный, странноватый, веселый и отвязный Никита Джигурда в своей жизни не может обойтись без автомобиля. За десятилетия своей карьеры звезда сменила не один автомобиль. Тем не менее, даже у бесцеремонного артиста определенно есть автомобили, которые пришлись ему по душе больше всего.
1. ГАЗ-24
Отличный автомобиль. |Фото: yandex.by.
Карьера Никиты Джигурды начала в 1970-е годы. Тогда он еще не был таким волосатым, лихим и странным. Возможно, в том числе и поэтому ездил он на обычном советском автомобиле, коим стал ГАЗ-24. Интересно, что мог бы рассказать артист по поводу своей первой машины. Зачастую советские авто производят на людей неизгладимое впечатление.
2. Cadillac DeVille
Вот такая роскошь. |Фото: momentcar.com.
Пришли 1990-е годы, «наконец» наступила долгожданная гласность и на экраны кинотеатров и телевизоров потоком хлынуло «творчество». А вместе с этим к людям, задействованным в творческом процессе, пришла известности и деньги. Никита Джигурда оказался в стане счастливчиков и уже в середине десятилетия смог позволить себе вот такой Cadillac DeVille.
3. Hammer H2
Крутая машина. |Фото: drive2.ru.
Было бы очень странно, если бы в гараже Никиты Джигурды не побывал такой автомобиль, как это. Многим людям Джигурда кажется весьма странным малым (и надо признать, он прикладываем к этому не мало усилий), однако в автомобилях артист разбирается неплохо. В своем семействе «ограждённый» Hammer H2 стал единственным действительно удачным автомобилем.
4. Mercedes-Benz S-Class
Немецкое качество. |Фото: yandex.kz.
Строгие и стильные автомобили из Германии не очень-то вяжутся с эпатажным образом Джигурды. Тем не менее, Никита (как и всякий русский «интеллигент») является неисправимым поклонником немецких автомобилей. В его гараже они появляются регулярно. В этом отношении Mercedes-Benz S-Class не стал исключением.
5. Porsche Cayenne
Замечен был и на таком. ¦Фото: yandex.by.
Несколько раз Никита Джигурда был замечен журналистами на роскошном Porsche Cayenne. Едва ли кто-то дал ему автомобиль на выходные. Скорее всего, красавчик «Porsche» занимает в гараже звезды одно из почетных мест. Стоит ли этому удивляться? В конце концов, один из автомобилей который умудряется сочетать в полной мере комфорт, стиль и звериную мощь.
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