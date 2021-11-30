Кухонная стойка своими руками

За кухонной стойкой можно не только выпить чашечку кофе или по-быстрому перекусить, собираясь на работу — из нее получится отличный обеденный столик.

Помимо этого, с помощью кухонной стойки можно разделить помещение на две зоны: для приготовления пищи и для семейных посиделок.

В сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно сделать кухонную стойку. В данном случае она будет изготовлена из бетона и кирпича (также можно использовать стеновые блоки).

Этой интересной идеей поделился автор YouTube канала Paloma Cipriano — рекомендуем взять на заметку!

Необходимые материалы:



песок, цемент, щебень — для приготовления бетона;

кирпич;

керамическая плитка;

немного металла (арматура и стальная проволока);

бетонные столбики;

шпаклевка для отделочных работ.

Приступаем к работе

Если у вас уже имеется напольное покрытие и отделка на стенах, то надо будет сначала прорубить плитку на полу, и немного углубиться, чтобы установить опорную «ножку», а также сделать два отверстия в стене, чтобы установить пару бетонных столбиков.

Из кирпичей или блоков по-быстрому сооружаем опорную «ножку», после чего устанавливаем бетонные столбики.





В принципе, бетонные столбики запросто можно заменить на металлический уголок (главное, чтобы была полка для укладки плитки).

На следующем этапе укладываем керамическую плитку на горизонтальные опоры, и из обрезков металла делаем простенький металлокаркас для армирования бетона.





Приготавливаем бетонную смесь, заливаем ее в получившуюся несъемную опалубку. Верхний слой бетона разглаживаем гладилкой.





В завершении останется только приготовить раствор из сухой смеси (шпаклевки), и нанести его шпателем на бетонную поверхность — естественно, после того, как он полностью высохнет, и на кирпичную опорную «ножку».





В данном случае использовалась какую-то специальная шпаклевка, после шлифовки которой на поверхности кухонной стойки появилась интересная текстура.

Видео по теме