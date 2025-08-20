Как красиво и функционально разделить комнату

Идеи от дизайнера интерьера.







Открытая планировка — модный и удобный прием, но в жизни он не всегда оказывается практичным. Большинству из нас важно иметь в доме личные, уютные уголки — для работы, отдыха или просто уединения. Особенно это актуально, если вы живете с партнером, детьми или соседями: возможность побыть наедине с собой становится настоящей роскошью.

Деревянные рейки

Шторы

Стеллажи

Мебель

Раздвижные перегородки

О том, как организовать пространство так, чтобы оно оставалось и красивым, и удобным, рассказала Мария Боровская — дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы, владелица студии архитектуры и дизайна.«Есть множество способов зонирования больших комнат и студий, и один из самых удобных — использование функциональных перегородок, которые помогут стильно и практично разделить помещение на отдельные зоны. Эти решения не только эстетичны и доступны, но зачастую требуют минимальных усилий, затрат и строительных навыков. Такие перегородки легко установить и так же просто убрать, что особенно важно для арендаторов», — отметила наш эксперт.Один из самых популярных способов зонирования — использование деревянных реек. Они визуально разделяют пространство, смотрятся стильно, добавляют текстурности и при этом сохраняют ощущение воздуха и света. Этот прием актуален в самых разных стилях — от скандинавского до современного минимализма. «Сегодня рейки настолько часто используются в современных интерьерах, что в скором времени могут утратить актуальность. Тем не менее, пока тренд не сошел на нет, вы можете смело его применять», — добавляет специалист.Правда, есть нюанс: такие перегородки не обеспечивают приватность и звукоизоляцию.Кроме того, для монтажа может потребоваться предварительная подготовка, особенно если в комнате установлен натяжной потолок. В таком случае стоит заранее предусмотреть закладные, поскольку конструкция крепится как к полу, так и к потолку.Совет от эксперта: заказывайте рейки из МДФ индивидуально — они уже обработаны, окрашены и готовы к установке. Это аккуратное решение, которое сэкономит и время, и силы.Этот способ отлично подойдет тем, кто ищет максимально доступное и быстрое решение. Шторы легко монтируются, просто заменяются, подходят под любой интерьер и хорошо справляются с задачей зонирования. А если использовать плотную ткань blackout, можно полностью изолировать пространство от солнечного света, обеспечив приватность и комфорт.«Единственный возможный минус — избыток текстиля. Если в комнате уже есть шторы, новые полотна могут создать ощущение нагромождения тканей. Решение простое: чтобы избежать визуальной перегрузки, достаточно заменить оконные шторы на более лаконичные римские, а зонирующие оставить классическими — элегантными и струящимися», — советует дизайнер.Такой прием сохранит легкость в интерьере и обеспечит гармоничный внешний вид.Хорошим решением для разделения пространства являются стеллажи. Популярность этого способа проверена временем: он прост, мобилен и весьма функционален — полки не только делят пространство, но и дают дополнительное место для хранения книг, посуды, вещей или размещения декоративных элементов. Это особенно удобно в студиях и небольших квартирах, где каждый метр на счету.Выбирайте открытые конструкции, чтобы сохранить ощущение глубины и не перегрузить интерьер.Зонирование с помощью мебели — простой и логичный способ. Это недорого, не требует ремонта и работает буквально «в один шаг».Мария: «Поставьте диван спинкой к столовой или кровать изголовьем к зоне отдыха — и комната сразу обретет новые границы. А предметы мебели автоматически станут границей образовавшейся функциональной зоны. Эффект можно усилить с помощью акцентной окраски стен, напольного ковра или локального освещения — например, торшера или подвесных светильников. Это не только зонирует пространство, но и добавляет уюта и выразительности интерьеру».Если вы хотите получить нечто более капитальное, но при этом сохранять гибкость — обратите внимание на раздвижные перегородки. Они могут быть деревянными, пластиковыми или стеклянными. Последние особенно эффектны: пропускают свет, визуально не загромождают пространство и придают интерьеру элегантность.Однако стоит учитывать: стеклянные перегородки существенно дороже и тяжелее, чем аналоги из других материалов.«Зонирование — это не просто интерьерный прием, а способ сделать пространство удобным именно для вас. Используйте мебель, текстиль, свет и простые архитектурные решения, чтобы создать в доме личные пространства, где вам будет по-настоящему комфортно. И не бойтесь экспериментировать — именно в деталях рождается индивидуальность интерьера», — советует дизайнер.