5 оригинальных блюд, которые можно приготовить из пшена помимо каши и супа

Пшено это не только нелюбимая многими каша и пшённый суп, а и весьма универсальный продукт, из которого, как оказалось, можно приготовить уйму разнообразных блюд. Котлеты, тефтели, биточки, сырники, оладушки, салаты – лишь малая часть того, что можно подать на стол из неприметной крупы.
1. Котлетки
Котлеты из пшена. / Фото: google.com.
Котлетки не обязательно должны быть мясными, грибными, рыбными или овощными. Иногда душа требует разнообразия и в такие минуты на помощь приходит пшено. Так что если вы готовы удивлять, бегом на кухню экспериментировать, пробовать и оценивать сей рецепт.
Ингредиенты:
• Пшено – 0,5 стакана;
• Томатный соус или томатная паста – 0,5 стакана;
• Паста из арахиса не сладкая – 2 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка копчёная – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Масло подсолнечное для жарки.
Пшённые котлетки. \ Фото: in.pinterest.com.
Способ приготовления:
• Пшено несколько раз промыть под холодной проточной водой;
• Затем отварить до готовности;
• Хорошенько остудить;
• В миске смешать пшённую кашу с томатной пастой (или томатным соусом);
• Добавить пасту из арахиса;
• Перемешать и взбить до однородной массы блендером или миксером;
• Приправить солью и перцем;
• Сдобрить паприкой;
• Слепить котлетки;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
2. Биточки
Биточки из пшена. \ Фото: eatsmarter.de.
Биточки из пшена – это полноценное блюдо, которое может заменить как завтрак, так и обед или даже ужин. Оно одинаково хорошо в горячем и холодном виде, а если подать битки с любимым соусом или же салатом, то вкус блюда зазвучит совершенно по-новому.
Ингредиенты:
• Картошка средняя – 2 шт;
• Пшено – 1 стакан;
• Яйца – 2 шт;
• Лук белый средний – 1 шт;
• Масло сливочное – 2 ч.л;
• Лук зелёный – 3-4 пера;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Мука – 10 ч.л;
• Сухари для панировки – 6 ч.л;
• Паста томатная – 4 ч.л;
• Сметана – 6 ч.л;
• Куркума – 0,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу.
Вкусные домашние биточки. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Пшено промыть под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• Лук очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Обжарить с мукой пять-шесть минут;
• Выложить в миску с пшеном;
• Картошку вымыть, очистить и натереть на средней тёрке;
• Слегка отдать лишнюю влагу;
• Смешать в миске с одним яйцом;
• И добавить к пшену с луком;
• Аккуратно перемешать до однородной массы;
• Куркуму развести водой;
• Добавить в миску к получившейся смесью;
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Приправить перцем и солью;
• Ещё раз хорошенько перемешать;
• Из получившейся смеси сформировать биточки;
• Обмакнуть в яйцо и обвалять в муке и сухарях;
• Выложить в форму для запекания, смазав хорошенько сливочным маслом;
• В миске смешать томатную пасту со сметаной, солью, перцем и сахаром;
• Получившимся соусом полить битки;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей при желании посыпать свежей петрушкой, укропом или кинзой.
3. Оладушки
Пышные и воздушные оладушки. \ Фото: twitter.com.
Для любителей оладий – рецепт, который если и не оставит равнодушным, то по крайней мере точно заинтересует, подтолкнув к очередному эксперименту.
Ингредиенты:
• Пшено – 0,5 стакана;
• Вода – 1 стакан;
• Яйца – 2 шт;
• Сметана – 4 ч.л;
• Мука – 2,5 ст.л;
• Сода – 0,5 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Вкуснейшие оладушки из пшена. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Пшено пару раз промыть под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности;
• Остудить до комнатной температуры;
• После добавить яйца, чайную ложку подсолнечного масла, щепотку соли, муку, сметану, сахар, соду и ванильный сахар;
• Всё хорошенько перемешать и взбить до однородной массы;
• При помощи ложки выложить оладушки на сковородку и обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета со всех сторон.
4. Салат
Салат из пшена. \ Фото: greenkitchenstories.com.
Ещё одно оригинальное блюдо, которое можно приготовить из пшена – тёплый/холодный салат с кабачками и стручковой фасолью. Звучит интригующе, не так ли?
Ингредиенты:
• Пшено – 1 стакан;
• Кабачок маленький – 1 шт;
• Фасоль стручковая – 150 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Сок лимонный – по вкусу;
• Ядра грецких орехов – горсть;
• Базилик зелёный свежий – 10-12 листочков;
• Рукола – 1 небольшой пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Пшённый салат. \ Фото: eatsmarter.com.
Способ приготовления:
• Пшено хорошенько промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• Отварить до готовности;
• После взбить блендером и остудить;
• Стручковую фасоль промыть под холодной проточной водой;
• Затем проварить десять минут;
• После откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Нарезать произвольно;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла три-четыре минуты;
• Кабачки вымыть;
• Нарезать кубиками;
• Выложить к фасоли;
• Готовить минут десять-двенадцать, периодически помешивая;
• Обжаренные овощи выложить в миску к пшену;
• Сдобрить лимонным соком;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить измельчённый базилик и руколу;
• Хорошенько перемешать;
• Подать к столу.
5. Сырники
Пшённые сырники. \ Фото: google.com.
Сырники – блюдо, которое нравится как детям, так и взрослым. Но если ваш ребёнок не ест творог, обратите внимание на альтернативный вариант – пшённые сырнички, после которых захочется добавки.
Ингредиенты:
• Пшено примерно – 0,5 стакана;
• Мука кокосовая – 100 г;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное – 1 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Изюм или сухофрукты – 1 горсть.
Сырники без творога. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Пшено промыть хорошенько под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности;
• Слегка остудить;
• Добавить муку и подсолнечное масло;
• Перемешать как следует;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Затем приправить солью и сахаром;
• Перемешать;
• Всыпать заранее подготовленные сухофрукты или изюм (их следует замочить в тёплой воде на двадцать минут, затем слить воду и нарезать сухофрукты кусочками, а изюм оставить целым);
• Сформировать сырники;
• Обвалять в кокосовой муке;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать минут;
• При желании перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или подавать с мёдом, вареньем, джемом, сметаной.
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