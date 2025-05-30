5 частных домов, которые могут похвастаться лучшей на планете системой безопасности

1. Fair Field Estate

Общий вид на особняк Fair Field Estate, 2012 год. /Фото: pinterest.com

2. The Zombie Bunker

Дом, который превратили в бункер для защиты от несуществующей угрозы. /Фото: okdiario.com

3. Дом Гейтса

Дом создателя цифрового гиганта охраняется высокими технологиями. /Фото: mixnews.lv

4. Резиденция Ким Кардашьян

Представительница клана Кардашьян усилила систему безопасности после нападения на себя. /Фото: spletnik.ru

5. Maximum Security Mansion

Особняк с системой безопасности за баснословные деньги. /Фото: indiatodayne.in