5 частных домов, которые могут похвастаться лучшей на планете системой безопасности

Любой жилой дом стремятся сделать не только комфортным для проживания, но и безопасным. И далеко не всегда люди ограничиваются крепкими дверями с хорошими замками или системой видеонаблюдения. Некоторые создают вокруг своего жилища полноценные системы по защите, которые должны помочь не только от условного грабителя, но и, судя по всему, какой-то глобальной катастрофы. Вашему вниманию семёрка жилых домов, которые могут похвастаться лучшей на планете охраной.
1. Fair Field Estate
Общий вид на особняк Fair Field Estate, 2012 год. /Фото: pinterest.com
В рейтинг наиболее охраняемых и при этом дорогостоящих жилищ на планете на протяжении многих лет бессменно входит дом под названием Fair Field Estate. Принадлежит он известному миллиардеру Ренарду, который знаменит своей любовью к искусству. И именно это увлечение заставило его сделать свой дом неприступной крепостью.
А дело всё в том, что Ренард не просто вложил значительную долю своих богатств в приобретение произведений искусства, но и решил хранить их в собственном особняке. Вот и получается, что для сбережения своей жизни и импровизированной домашней галереи необходимо было сделать каждое окно пуленепробиваемым, расставить по всему периметру массу камер видеонаблюдения, а территорию окружить охранниками, имеющими разрешение на оружие.
2. The Zombie Bunker
Дом, который превратили в бункер для защиты от несуществующей угрозы. /Фото: okdiario.com
О том, что многие люди любят сделать свои дома чем-то схожими на здания из их любимых литературных произведений или фильмов, известно многим. Но один человек пошёл намного дальше, ведь, как можно судить по особенностям его жилища, он всерьёз готовится к собственной защите от нашествия... зомби. Речь идёт о необычном особняке с весьма говорящим названием - The Zombie Bunker.
Владелец не просто выстроил свой дом полностью из крепкого бетона, а и внедрил несколько технологий, чтобы обезопасить его от вероятного апокалипсиса. Так, известно, что здание оснащено раздвижными стенами с укреплением из стальных листов. А чтобы отрезать путь ко входу для не совсем живого неприятеля, хозяин дома ещё и сделал разводной мост. А вот что находится внутри дома на подземных уровней, можно только догадываться.
3. Дом Гейтса
Дом создателя цифрового гиганта охраняется высокими технологиями. /Фото: mixnews.lv
Совершенно логичным кажется, когда за свою безопасность больше остальных переживают люди с большим состоянием и публичным статусом. Поэтому нет ничего удивительного, что защитой собственного дома озаботился и Билл Гейтс.обнаружения посторонних, а визитёрам выдают особые датчики, чтобы система отличала из от незваных гостей.
4. Резиденция Ким Кардашьян
Представительница клана Кардашьян усилила систему безопасности после нападения на себя. /Фото: spletnik.ru
Есть люди, которые решают усилить свою защиту в доме после того, как они уже переживают эпизод с проникновением чужих. Именно так случилось у известного семейства Кардашьян: в 2016 году самую известную представительницу этого публичного клана Ким ограбили в Париже, были серьёзно пересмотрены меры безопасности. Так, только в штате Кардашьян появились новые охранники, причём совсем не простые: по данным редакции novate.ru, она наинмает бывших спецназовцев, которые имеют опыт службы ни где-нибудь, а в Blackwater.
Что касается непосредственно защиты дома, то помимо телохранителей, там внедрена многоуровневая система безопасности. Но и на этом Кардашьян не остановилась: в её доме разместили помещение под названием комната паники, где стоят ещё более совершенные замки - на случай, если внутрь жилища снова кто-то ворвётся, то достаточно спрятаться там.
5. Maximum Security Mansion
Особняк с системой безопасности за баснословные деньги. /Фото: indiatodayne.in
Глядя на одно название этого особняка, становится понятно, что к его защите подошли довольно ответственно. Впрочем, некоторые думают, что это лишь маркетинговый ход, чтобы заранее отпугнуть потенциальных грабителей. Вот только не всё так просто: несмотря на то, что об особенностях системы охраны Maximum Security Mansion известно мало, одна её стоимость уже говорит о надёжности защиты. Остаётся только догадываться, сколько же уровней защиты может быть в доме, на безопасность которого потратили целых 7 миллионов долларов.
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