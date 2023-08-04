4 шага к отменному урожаю томатов

Начало августа — важное время для выращивания многих культур на огороде. В частности томаты в это время могут нуждаться во внесении специальных подкормок, которые ускорят процесс созревания плодов и сделают их более крупными и сладкими.

Если вы заметили, что томаты плохо наливаются, то обязательно выполните четыре простых шага, которые помогут получить отменный урожай.







Первое, что необходимо сделать — обрезать точку роста, чтобы растение перестало расти вверх и тратить питательные вещества, необходимые уже завязавшимся плодам.

Второй шаг — удаление нижних листьев, которые также забирают на себя питание, и удаление листьев, которые закрывают плоды от солнца.

Третий шаг — сокращение полива в августе.







И четвертый шаг — внесение правильных подкормок. Для того чтобы томаты начали активно наливаться, росли крупными и сладкими, их необходимо подкормить препаратом, содержащим калий. Для этой подкормки отлично пойдет гумат калия, так как он не содержит азот. Для приготовления подкормки 2 ст л гумата калия разведите в 10 л воды.

Сделать подкормку еще более эффективной поможет 1 мл циркона, добавление которого ускорит созревание плодов. Полученным средством необходимо опрыскать кустики по листу и по плодам.

Еще одна эффективная подкормка для томатов и перца готовится на основе янтарной кислоты. 5 гр янтарной кислоты растворите в стакане теплой воды.

Улучшить процесс впитывания питательных веществ поможет добавление 1 ст л гуматов.







Концентрированный раствор разведите в 10 л воды и используйте для полива растений.







Для достижения наилучшего результата подкормки рекомендуется чередовать и вносить 1 раз в неделю вплоть до сбора урожая.

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