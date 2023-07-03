Раритетные автомобили: проблемы, с которыми сталкиваются покупатели

Раритетные авто - большая ценность и большие проблемы.
На сегодняшний день в мире существует достаточно много всевозможных «раритетных» автомобилей, каждый из которых является частью истории. Но ввезти такую машину из другой страны может оказаться проблемой. В нашем обзоре факторах, которые могут помешать вводу авто.
Ввоз раритетных автомобилей в страну – дело тонкое. Понятие «раритетного автомобиля» фактически снимает любые ограничения с транспортного средства на ввоз. Однако данный статус машине еще нужно получить. В зависимости от страны, требования на ввоз могут частично меняться, однако в большинстве стран современного мира, эти требования достаточно похожи. Касаются требования, как самого автомобиля, так и его покупателя.
1. Временной фактор
Молодой раритет.
В большинстве стран по обе стороны океана запрещено осуществлять ввоз любых автомобилей старше 10 лет. Это связано с целым рядом требований к технической безопасности и экологичности автомобиля. В связи с этим, ввозя какой-либо автомобиль, придется доказать, что это действительно «раритет», непредназначенный для массовой продажи и использования, а также, что авто имеет культурную, а не коммерческую ценность.
Для этого придется пройти специальную комиссию. Легче всего получить подтверждение на автомобиль старше 25 лет. Единственная страна, где прохождение такой инспекции долгий и сложный процесс – это США.
2. Право импорта
С машинами старше 25 лет почти нет проблем.
В большинстве стран, чтобы осуществить ввоз автомобиля, в том числе раритетного, придется зарегистрироваться в качестве импортера. Для этого также придется пройти несколько дополнительных инспекций в частности техническую и экологическую.
Стоит отдельно отметить тот факт, что получать какие-либо разрешения и подтверждения на многие автомобили «раритетного» характера сегодня не стоит. В некоторых странах подобные машины (наиболее популярные) уже внесены в специальный реестр.
3. Технический фактор
Для ввоза придется пройти несколько комиссий.
В некоторых случаях можно попытаться ввезти автомобиль в разобранном виде. Для этого с него достаточно снять некоторые основным элементы, например двигатель и трансмиссию. В этом случае автомобиль не будет считаться автомобилем при ввозе, вот только собрать его после импорта на законной основе может быть очень сложно.
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