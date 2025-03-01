Секс-символы, которые заметно поправились

Не будем лукавить и говорить, что мы любили этих красавцев не за внешность, а исключительно за талант. Нет, мы просто любили их. А они — растолстели, причем так, что это кажется нам настоящей трагедией. Как вы могли, парни?!









Вэл Килмер

Джон Траволта

Лоуренс Фишборн

Алек Болдуин

Рассел Кроу

Брендан Фрейзер

Стивен Сигал

Мэттью Перри

Джонни Депп