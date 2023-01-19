Что нужно сделать, чтобы дворники четко справлялись с очисткой стекла зимой

Очистка стекла дворниками – одни из наиболее важных и актуальных вопросов, особенно в зимнее время, когда эксплуатация транспортного средства связана с целым перечнем дополнительных сложностей. А потому каждый водитель коренным образом заинтересован в том, чтобы его стеклоочистители даже в сильный мороз функционировали и справлялись с поставленной задачей на 100%. Правда остается только один вопрос: как это сделать? На самом деле приложения каких-то больших усилий от водителя не потребуется.
1. Приведение в порядок пружин
В первую очередь следует проверить и заменить пружину. /Фото: drive2.com.
Невозможно наладить работу дворников в зимний период без проверки состояния пружин и направляющих. Очень часто беда кроется именно в них, а не в резинках. Все потому, что с течением времени пружина в стеклоочистителях теряет свои эксплуатационные свойства. Чем старше машина, тем слабее будет пружина. К сожалению, решение у данной проблемы всего одно – полная замена. Само собой, менять нужно не всю направляющую, а только пружину в стеклоочистители. Благо они часто продаются отдельно.
2. Обработка резинок
Можно протереть резинки тормозной жидкостью. /Фото: kakprosto.ru.
Многие проблемы в очистке стекла дворниками возникают из факта потери эластичности их резинками. Для того, чтобы вернуть все на круги своя, вовсе не обязательно сразу же бежать в магазин и покупать новую «резину». Для начала можно попробовать осуществить реставрацию. Для этого берем губку и небольшое количество тормозной жидкости. Тонким слоем «тормозухи» натираем наши резинки, ждем 2-3 часа, после чего пытаемся использовать и проверяем результат. Если все было сделано верно, то дворники должны начать чистить куда лучше.
3. Увеличение эластичности резинок
Еще резинки можно полностью снять и обварить в кипятке и соли. /Фото: ya.ru.
Если первые два пункта все еще не помогли и стеклоочистители крайне плохо справляются со своей работой, то можно прибегнуть к помощи одного старого советского проверенного метода. Он может показаться несколько радикальным, однако не стоит сомневаться - свою эффективность он доказал за многие годы практики. Все, что нужно сделать, так это снять резинки стеклоочистителей, отнести их домой и положить в кастрюлю. Затем резинки заливаются водой и засыпаются солью (примерно половиной пачки на среднюю кастрюлю), после чего остается отправить их на огонь и хорошенько выварить. Процесс кипячения следует поддерживать 1.5-2 часа. После такой процедуры резинки будут невероятно эластичными.
Будут как новые. /Фото: Яндекс.Новости.
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