Что нужно сделать, чтобы дворники четко справлялись с очисткой стекла зимой

1. Приведение в порядок пружин

В первую очередь следует проверить и заменить пружину. /Фото: drive2.com.

2. Обработка резинок

Можно протереть резинки тормозной жидкостью. /Фото: kakprosto.ru.

3. Увеличение эластичности резинок

Еще резинки можно полностью снять и обварить в кипятке и соли. /Фото: ya.ru.