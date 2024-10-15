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Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Художница из Италии Вера Бугатти (Vera Bugatti) создает трехмерные картины на социальную тематику прямо на улицах города. Также персонажей для своих картин она берет из книг, так как кроме художественной деятельности работает библиотекарем.

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

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