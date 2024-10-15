Художница из Италии Вера Бугатти (Vera Bugatti) создает трехмерные картины на социальную тематику прямо на улицах города. Также персонажей для своих картин она берет из книг, так как кроме художественной деятельности работает библиотекарем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!
Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti
Художница из Италии Вера Бугатти (Vera Bugatti) создает трехмерные картины на социальную тематику прямо на улицах города. Также персонажей для своих картин она берет из книг, так как кроме художественной деятельности работает библиотекарем.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии