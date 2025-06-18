Музеи мира, в которых есть сотрудники-коты

Какими должны быть музейные работники? Опытными и профессиональными, вежливыми и аккуратными? В некоторых крупнейших музеях мира уверены, что квалифицированные кадры вполне могут иметь усы, лапы и хвост. Традиция использовать кошек для защиты ценных экспонатов от мышей берет начало с незапамятных времен, но только в некоторых местах хвостатые охранники являются полноценными работниками и получают официальную «зарплату», правда, в виде корма и ухода.

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Британский музей (Лондон)

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя (США, Флорида)

Мемориальный музей Исса Кобаяси (Нагано)

Площадь Торре Арджентина (Рим)