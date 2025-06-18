Музеи мира, в которых есть сотрудники-коты

Какими должны быть музейные работники? Опытными и профессиональными, вежливыми и аккуратными? В некоторых крупнейших музеях мира уверены, что квалифицированные кадры вполне могут иметь усы, лапы и хвост. Традиция использовать кошек для защиты ценных экспонатов от мышей берет начало с незапамятных времен, но только в некоторых местах хвостатые охранники являются полноценными работниками и получают официальную «зарплату», правда, в виде корма и ухода.
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
Сеть подвалов Эрмитажа представляет собой настоящий подземный «город». Общая протяженность этих коридоров – более 20 километров, и в них живет свой «народ» - эрмитажные коты. Начиная с 1960-х годов хвостатым защитникам культурного достояния определен лимит численности – их около 50, и все «работники» имеют свои права и обязанности. У каждого котика имеется специальная карточка, миска и корзинка для сна. Подвалы, в которых они обитают – это вовсе не сырые и мрачные подземелья, а сухие и теплые «улицы». Доступ котикам ограничивают лишь в залы дворца и, самое главное – в систему вентиляции Эрмитажа, потому что этот «лабиринт» может оказаться для них смертельно опасным, ведь как она устроена – до сих пор неизвестно, потому что старые чертежи не сохранились. Традиция держать во дворце котов берет начало еще с Петра I, именно он привез из Голландии кота, прозванного Василием, и поселил хвостатого любимца в Зимнем дворце, который тогда еще был деревянным. Петр же издал особый указ «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». Следующий шаг по спасению от грызунов сделала Елизавета Петровна, которая провела целую акцию, повелела «Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей, прислать в С.. Именно эти казанские разбойники и стали первыми эрмитажными котами. Екатерина II котов не любила, но необходимость в их присутствии понимала, поэтому повелела запустить их в новое здание Зимнего дворца, где те вполне успешно прижились, только котиков в те времена делили на два класса — надворных и комнатных. Им, кстати, тогда было присвоено официальное звание «охранников картинных галерей». Еще раз котов завозили в Ленинград заново после снятия блокады, так как их в осажденном городе практически не осталось, и грызуны стали настоящей проблемой. В 60-х годах, правда, эрмитажные коты сильно расплодились, и бороться с мышами попробовали новыми способами. Оказалось, что никакие новинки – технические и химические не справляются с задачей настолько хорошо, как хвостатые защитники, и котов в подвалы пришлось вернуть.
Британский музей (Лондон)
По сравнению с эрмитажной «командой», британское подразделение выглядит достаточно скромно – всего шесть котов, зато все они зачислены в штат официально, получают заработную плату в £50 в год - на еду и туалет. Кроме того, котам бесплатно выдается униформа: желтый шейный бант. Правда, мудрые англичане не перекармливают «работников», чтобы у тех был стимул выполнять свои должностные обязанности. Английские борцы с грызунами иногда даже сопровождают охранников во время ночных патрулей, а один из котиков - Майк, на протяжении 20 лет, с 1909-го ежедневно дежурил у входа в музей, благодаря чему стал настоящей достопримечательностью. После смерти бессменного стража в газетах даже печатали некрологи.
Дом-музей Эрнеста Хемингуэя (США, Флорида)
В 1935 году знаменитому писателю подарили котенка, которого тот оригинально назвал Сноубол (Снежок). Котик обладал уникальной особенностью – имел по шесть пальцев на передних лапках. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живут аж сорок потомков любимца великого писателя. Удивительно, что необычная особенность также передалась им по наследству – все котики – шестипалые. Живут они в музее в свое удовольствие – гуляют где хотят и могут даже валяться на раритетной кровати Хемингуэя, ведь с недавних пор они считаются национальным достоянием, представляющим «историческую, общественную и культурную ценность». Правда, до 2007 года сотрудникам музея пришлось выдержать настоящую битву – власти штата требовали от музея налогов и выполнения санитарных требований «для цирков и зоопарков».
Мемориальный музей Исса Кобаяси (Нагано)
Кот Сора появился в музее не так давно, но зато почти сразу получит официальный статус «специального директора». Этот «работник» сам нашел для себя «рабочее место». Дело в том, что необычный посетитель стал регулярно появляться в музее и дежурить в выставочных залах. Надо отметить, что в творчестве великого японского мастера поэзии Исса Кобаяси коты представляли собой очень важную тему – им посвящено более 300 стихотворений, поэтому присутствие Соры в доме-музее не отвлекает посетителей, а наоборот, создает необходимый настрой.
Площадь Торре Арджентина (Рим)
Этот музей под открытым небом охраняется котами по необходимости. Дело в том, что, когда в начале XX века археологи начали на этом месте раскопки, обнаружив остатки старинного форума, из вскрывшихся щелей и отверстий на площадь хлынули полчища грызунов. Для борьбы с ними пришлось срочно в это место свозить «десант» из нескольких десятков котов. Хвостатые с заданием справились достаточно быстро, и после остались жить на «зачищенной» территории, тем более, что крыс и мышей там до сих пор хватает. Сегодня раскопки превратились в официальный музей, а для котов построен приют, который содержится на деньги городского бюджета и на пожертвования. Точного количества котов, обитающих теперь на площади, никто не знает, но они по праву пользуются у горожан и туристов большим уважением.
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