4 странных места на планете, при взгляде на которые не верится, что там можно жить

Земля - планета большая по размеру и разная по типам местности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди в разных уголках мира живут также порой в совершенно противоположных условиях. Однако есть на карте Земли такие точки, которые, казалось бы, абсолютно неприспособленные к нормальной жизни, однако тем, кто там поселился, это совсем не мешает. Вашему вниманию четвёрка поразительных мест на планете, глядя на которые, невозможно поверить, что там вообще может жить человек.
1. Висячий храм ХанШань, Китай
Оригинальная локализация для храма. /Фото: enjourney.ru
Этот уникальный храм расположился в прямом смысле слова внутри скалы, причем на приличной высоте. Сооружение частично выступает из горной породы и попросту висит над обрывом, а удерживают в равновесии его специальные шесты, буквально вставленные в скалу. Висячий храм находится в провинции Шан Чжи, а построен он был, по преданию, всего одним монахом в период от 386 до 534 года нашей эры.
Интересный факт: в храме оригинальная еще и планировка, ведь все его сорок комнат связаны между собой, поэтому заплутать в этих хитросплетениях помещений довольно просто.
2. Монастырь Роуссано, Греция
Монастырь, который ближе остальных к небу. /Фото: youtube.com
Монастырь Роуссано находится в Центральной Греции, он в буквальном смысле слова возвышается над бренным миром. Сооружение расположено на высоте 1027 футов над уровнем моря на самой вершине крутой скалы. Возвели монастырь в 1545 году монахами, а столь странное месторасположение они выбирали неслучайно: они пытались отыскать наиболее безопасное место, куда не пришли бы войны и бедствия..
3. Каса до Пенедо, Португалия
Сказочный домик в реальной жизни. /Фото: wikimedia.org
Это каменный дом кажется иллюстрацией из сказки, вот только успешно существует в реальности. Это архитектурное чудо расположено в северной Португалии, да еще и построено не пару сотен лет назад, а не так давно - в 1972 году. За основу дома были взяты четыре больших камня. Интерьер помещений выполнен в сельском стиле, однако есть и новшества, такие как бассейн. При этом к электричеству дом не подключен. Сейчас там уже никто не живет, а уникальное сооружение стало музеем, но причиной были не условия проживания, а банальный вандализм: одни только разбитые окна хозяевам приходилось менять больше двадцати раз.
4. Вилла Гирасол, Италия
Дом, который функционирует по принципу подсолнуха. /Фото: mir-da.ru
Этот поразительный дом был построен 1929 году по проекту одного итальянского инженера. Кроме интересного для тех лет дизайна, у сооружения была еще одна особенность: вилла, имеющая форму буквы L, вращается вокруг своей центральной части с определенной логикой: как подсолнух, она следует за солнцем со скоростью 9 дюймов в минуту.
