15 знаменитых блондинок, которые на самом деле совсем не блондинки

Мадонна брюнетка VS Мадонна блондинка.
Сложно сказать, кто придумал первым осветлять волосы, но со времён легендарной Мэрилин Монро миллионы девушек обесцвечивают волосы в стремлении выглядеть максимально эффектно. И известные персоны не исключение. И стоит сказать, что порой именно «светлые головы» стали весомым аргументом в завоевании любви многомиллионной аудитории поклонников. Итак, то же на самом деле «блондинка крашеная»…
1. Бритни Джин Спирс
Американская певица, поп-икона 2000-х годов, подарившая миру десятки хитов.
2. Шарлиз Терон
Актриса снимается в фильмах, ведет общественную деятельность, работает моделью, участвует в показах Джона Гальяно и рекламных кампаниях.
3. Дрю Блайт Бэрримор
Представительница актёрской династии Бэрриморов, впервые появилась на экране в рекламе в 11 месяцев, а в 3 года дебютировала в кино.
4. Эмилия Кларк
Британская актриса театра, кино и телевидения, которая играет Дейенерис Таргариен в грандиозном проекте «Игра престолов».
5. Эмма Роуз Робертс
Эмма родилась в семье известного актёра Эрика Робертса и уже в 10 лет сыграла в фильме «Кокаин» в паре с самим Джонни Деппом.
6. Дженнифер Джоанна Энистон
Американская актриса исполнила роль Рэйчел Грин в телевизионном сериале «Друзья», за которую была пять раз номинирована на премию «Эмми».
7. Джулия Фиона Робертс
Знаменитая американская актриса с обезоруживающей улыбкой, фильмы которой неизменно пользуются большой популярностью.
8. Кристен Джеймс Стюарт
Американская актриса получила широкую известность и мировую славу благодаря роли Беллы Свон в романтической саге «Сумерки».
9. Ксения Кимовна Бородина
Российская телеведущая, актриса и диджей.
10. Мадонна Луиза Чикконе
Самая коммерчески успешная и богатая исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса».
11. Николь Мэри Кидман
Посол доброй воли ЮНИСЕФ, австралийско-американская актриса, певица, продюсер, которая обладает именной звездой на Голливудской «Аллее славы».
12. Лора Джин Риз Уизерспун
На счету актрисы полсотни ролей в проектах разных жанров: от комедий до детективных драм.
13. Скарлетт Йоханссон
Голливудскую звезду назвали в честь героини «Унесенных ветром», а сцену вышла покорять в восемь лет.
14. Виктория Анатольевна Боня
Российская телеведущая и радиоведущая, актриса, модель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
15. Анна Семенович
Анна Григорьевна Семенович — российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица.
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