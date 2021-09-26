15 знаменитых блондинок, которые на самом деле совсем не блондинки

Мадонна брюнетка VS Мадонна блондинка.

1. Бритни Джин Спирс

Американская певица, поп-икона 2000-х годов, подарившая миру десятки хитов.

2. Шарлиз Терон

Актриса снимается в фильмах, ведет общественную деятельность, работает моделью, участвует в показах Джона Гальяно и рекламных кампаниях.

3. Дрю Блайт Бэрримор

Представительница актёрской династии Бэрриморов, впервые появилась на экране в рекламе в 11 месяцев, а в 3 года дебютировала в кино.

4. Эмилия Кларк

Британская актриса театра, кино и телевидения, которая играет Дейенерис Таргариен в грандиозном проекте «Игра престолов».

5. Эмма Роуз Робертс

Эмма родилась в семье известного актёра Эрика Робертса и уже в 10 лет сыграла в фильме «Кокаин» в паре с самим Джонни Деппом.

6. Дженнифер Джоанна Энистон

Американская актриса исполнила роль Рэйчел Грин в телевизионном сериале «Друзья», за которую была пять раз номинирована на премию «Эмми» .

7. Джулия Фиона Робертс

Знаменитая американская актриса с обезоруживающей улыбкой, фильмы которой неизменно пользуются большой популярностью.

8. Кристен Джеймс Стюарт

Американская актриса получила широкую известность и мировую славу благодаря роли Беллы Свон в романтической саге «Сумерки».

9. Ксения Кимовна Бородина

Российская телеведущая, актриса и диджей.

10. Мадонна Луиза Чикконе

Самая коммерчески успешная и богатая исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса».

11. Николь Мэри Кидман

Посол доброй воли ЮНИСЕФ, австралийско-американская актриса, певица, продюсер, которая обладает именной звездой на Голливудской «Аллее славы».

12. Лора Джин Риз Уизерспун

На счету актрисы полсотни ролей в проектах разных жанров: от комедий до детективных драм.

13. Скарлетт Йоханссон

Голливудскую звезду назвали в честь героини «Унесенных ветром», а сцену вышла покорять в восемь лет.

14. Виктория Анатольевна Боня

Российская телеведущая и радиоведущая, актриса, модель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

15. Анна Семенович

Анна Григорьевна Семенович — российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица .